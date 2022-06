Les filles du Vautour ont sauvé l’essentiel

«Nous avons encore notre sort entre les mains…»

Vu les circonstances, ce partage sonne au final comme un bon résultat. "On a sauvé l’essentiel. Nous étions déjà très contentes de basculer à 2-2 au terme des simples, surtout que notre troisième joueuse, Isabelle Liagre, a été poussée dans ses retranchements alors que le marquoir affichait déjà 0-2. Ce point arraché pourrait s’avérer très important puisqu’il nous permet de garder notre sort entre les mains. Temploux ayant déjà été accroché cette saison, nous terminerons donc en tête si nous gagnons nos deux dernières rencontres. Par contre, si nous perdons encore des plumes et que nous terminons à égalité avec Temploux, ce sera râpé, les Temploutoises ayant totalisé quatre jeux de plus que nous lors de notre confrontation."

«Je pense que je vais avoir mal partout!»

Toujours aussi compétitrice dans l’âme, "Angèle" a fait ses calculs et sait ce qu’elle et ses coéquipières doivent faire en vue du titre. Mais elle sait aussi que ce sera tout, sauf une mince affaire. "Au départ, j’étais déçue que l’on soit versé en nationale 2. Nous avons été plusieurs fois championnes de N1 et avons collectionné six titres au total avec cette équipe. Mais finalement, heureusement que nous n’ayons pas été placées au sein de l’élite. Quand je vois comment nous galérons physiquement… Je vais avoir mal partout toute la semaine, je le sens! Mais évidemment, aller chiper ce titre, ce serait top."

Nul doute que les Valloises sauront faire parler toute leur expérience, à défaut de leur forme physique. "Les matches qui durent trois heures, ce n’est plus pour nous, surtout qu’il faisait chaud dimanche." Le prochain déplacement à Ottignies promet car on annonce jusqu’à 30 degrés. Mais lorsqu’on a déjà glané six titres de championnes de Belgique, on en a vu d’autres…