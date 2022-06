La saison est clôturée: plus rien ne change

Les différents verdicts sportifs étant tombés, la suite logique, c’est désormais la composition des séries à l’échelon provincial car, du sort de Hornu, dépendait celui d’autres formations hennuyères, Mesvin pouvant ainsi accéder à la P1. Le LRC restera dès lors finalement en P2 et, qui sait, viendra-t-il peut-être faire le nombre en série A, celle des clubs de la Wapi qui ne sont qu’au nombre de quinze en vue de la prochaine campagne? Une équipe de Mons-Borinage devra être désignée… On attend cette semaine-ci, de la part du comité provincial, une proposition de séries!

Les Havinnoises en P1

Et cette dernière devrait permettre également de prendre connaissance du sort réservé à l’Excel Mouscron, et notamment de son équipe féminine, championne de P2 et logiquement promue en P1 mais vu la faillite du matricule hurlu, tout s’inscrit en pointillé. Une élite provinciale féminine que retrouveront bien les Havinnoises. Fin de semaine passée, l’Union belge a en effet fait paraître les deux séries de N2 et, comme on pouvait s’y attendre, on a perdu la trace de l’équipe A de l’ASC. Mais lorsque l’on voit Mons B dans le projet de séries nationales, il y a de quoi avoir de vifs regrets pour les filles de Sandrine Van Herzeele qui n’ont été dépassées par les voisines du RAEC, bien aidées par des renforts de leur équipe A évoluant en N1, qu’en toute fin de saison.