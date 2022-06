Jo replace son numéro un à la bonne place

Sa dernière victoire datait du Jogging des 5 Rocs le 2 août 2019. Saison où Jo Van Den Brulle s’était imposé au classement final de l’ACRHO. Avec les deux années handicapées par le Covid, Jo portait toujours le numéro 1. Samedi, il l’a remis à sa place: la première! Et après 16 épreuves, quatre "challenges" et 12 patronnées, il figure à la troisième place du classement général provisoire, derrière Victor Vico et Jimmy Minet. On note 151 classés après 16 épreuves. Du côté féminin, c’est Virginie Dujardin, classée actuellement 18e, qui mène la danse.

Samedi, Jo a bouclé les 9,300 km en 32.48 (3.32 de moyenne au kilomètre) précédant Robin Platiaux, 33.12, et Nathan Claus, 33.41. Sans aucune surprise, Virginie Dujardin, qui s’est classée 29e en 38.21, s’impose chez les dames. Katrien Dickx termine 80e en 42.39, précédant Ophélie Pierre, 100e en 43.30, qui précède Catherine Dujardin arrivée deux secondes plus tard, et Isabelle Duvivier, 43.54. On vous dressera son portrait dans notre édition de demain.

Les courses pour les jeunes, gérées par Thibault Carion, auront rassemblé 65 enfants issus de l’école et du club de l’Athletic Club Lessines-Enghien: 10 sur 100 m, 15 sur 250 m, 20 sur les 500 m, et 20 sur le kilomètre.