Des Trigétistes pénalisés mais vainqueurs

Le format de cette troisième étape d’une compétition rassemblant les meilleurs clubs de Belgique proposait un relais de trois athlètes, chacun devant parcourir deux fois 250 m de natation, 4 km de vélo et 1,5 km de course à pied. "Pour le bien de l’équipe, chacun y va à fond dès le début pour lancer l’équipier le mieux placé possible. C’est exténuant comme effort car, même s’il est assez bref, il est extrêmement violent", note le président trigétiste Jacques Naveau.

À ce petit jeu du relais, ce sont ses protégés qui se sont montrés les plus costauds. De très loin! Peter Denteneer, Brice Gayant et Christophe De Keyser, vainqueur récent du 70.3 à Marbella en Espagne, n’ont pas laissé la moindre chance aux clubs concurrents. "On était beaucoup plus fort, continue Jacques Naveau. Clairement, Il n’y avait pas photo. Peter est parti très fort pou r que l’on soit en tête directement. On avait dès lors tous les clubs flamands à nos trousses mais on a résisté avec le très bon travail de Brice et de Christophe, qui sont vraiment au top en ce moment. Et tout cela malgré des pénalités qui nous sont encore tombées dessus sur la tête…"

«Près de 45 secondes»

Comme celle qui avait empêché le TriGT de triompher à domicile le 1er mai dernier lors des Chaufours. "D’ailleurs, on a porté réclamation pour cette pénalité-là. Elle a même été acceptée par la fédération qui doit encore trancher le litige… On est six semaines plus tard mais il n’y a toujours rien. J’ai demandé aux responsables si on allait devoir attendre l’année prochaine, sourit, tant bien que mal, le président du TriGT. Ce dimanche, quatre pénalités ont été signalées par les arbitres lors de la course des garçons. Et trois rien que pour nous: incroyable! La première pour Brice qui aurait déposé, à la transition, son vélo par le guidon et un seul de ses freins alors que la règle impose que ce soit par les deux; la deuxième était pour Peter qui aurait marché sur la ligne de départ avant de s’élancer, ce qui serait étonnant de sa part vu son expérience; la troisième pour Christphe par rapport à la perte d’une chaussure et à une chute qui a entraîné un concurrent adverse. Des pénalités de 10 secondes sur le papier mais le temps de s’arrêter et de repartir, vous êtes bien plus près des 15 secondes à chaque fois. Faites le calcul: 45 secondes de perdues mais une victoire malgré tout! C’est dire si les gars marchent super bien en ce moment. Et quand ils sont en équipe, ils sont encore meilleurs. C’est vraiment chouette de pouvoir compter sur de tels athlètes. Là, je peux vous assurer que l’on est dans le très haut niveau."

À noter, dans le trio trigétiste, l’absence d’un Erwin Vanderplancke qui marche aussi très fort sur la scène internationale. "Il vient de terminer vice-championne du monde militaire à Aguilas en Espagne, juste devancé de quelque 22 secondes par le Suisse Studer, neuvième des derniers Jeux de Tokyo."

Un Top 5 pour les filles

Quant à l’équipe féminine du club tournaisien, privée elle aussi de l’un de ses meilleurs éléments car Alexandra Tondeur s’est alignée au demi de Grammont d’où elle est rentrée avec une deuxième place, elle a fini cinquième dans le port de plaisance de Beez dimanche. "Ça correspond au niveau de l’équipe qu’on a alignée avec Amélie Pierlot et Hannah Chauveheid, nos deux jeunes encadrées par Maëlyss Rommel. Mais on râle car elles auraient pu faire troisièmes sans des faits de course assez incompréhensibles. Une concurrente déraille et se fait aider par deux gars de son club pour remettre sa chaîne: aucune pénalité! Un passage de témoin qui se fait hors zone pour une autre équipe: pas de pénalité! On le signale aux arbitres qui nous répondent: “Mais allez, ce sont des filles, soyons indulgents!” Mais où va-t-on si on commence à interpréter le règlement de cette manière?", se demande Jacques Naveau, dépité par tant de laxisme, lui qui attend moins d’amateurisme le 28 août prochain lors de la prochaine manche des T3 Series, à Viersel.