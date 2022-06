Ath et Tournai se rapprochent du tour final

Après ses deux partages, Ellezelles a connu son premier revers en N1 messieurs 35 ans. « On n’a pas sorti la prestation de l’année, mais entre notre premier joueur, Timur Kandimir, qui revenait de blessure, notre numéro 2 Hans Bauwens qui a joué contre un type qui n’a rien raté, et notre numéro 3, Pierre Lecat, qui a accroché un ancien B-15.4, la mission s’annonçait difficile », précise le capitaine Guillaume Dekeyser, lui aussi battu sur le fil. Un échelon plus bas, en N2, les Athois ont signé leur deuxième victoire de suite en venant à bout de Morlanwelz et se rapprochent du coup d’une qualification pour le tour final. Même topo pour les filles du RTC Tournai. « C’était 2-2 après les simples, mais nous avons remporté la totalité de l’enjeu en doubles. Le tour final reste ainsi tout à fait jouable », sourit la capitaine Éloïse Doison. Les deux dernières journées s’annoncent cruciales. M.H.