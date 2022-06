Première réussie pour le Festi'Handisport du Saulchoir

Sur le site du stade Jean Huart (Antoing) qui les accueillait, une quinzaine de stands avaient été installés afin de permettre aux personnes en situation de handicap de découvrir différents sports (foot, tennis de table, karaté, judo…) " Cela a très bien fonctionné , détaille Stéphane Gossye. On avait 120 inscrits mais on a eu finalement 150 participants venant d’une quinzaine d’institutions. Certaines personnes avaient fait plus d’une heure de route. Mais leurs éducateurs nous ont assuré qu’ils étaient prêts à revenir l’an prochain, même si on faisait cela encore plus loin. C’est la preuve que l’organisation était bonne.

Dans un premier temps, on a laissé à chacun libre choix de son activité. Ensuite, on a créé un planning afin que chacun puisse en découvrir le plus possible. On a eu la visite de la Ligue handisport dont les membres nous ont remerciés pour l’organisation. Cela fait chaud au cœur. "

Du beau monde sur la pelouse

L’après-midi, un match de football de gala était organisé avec des joueurs de provinciales mais aussi certains de séries nationales (Deschryver, Dauchy, Vroman, Destrain…), dont le coup d’envoi a été donné par le pilote, Baptiste Moulin. L’occasion de voir de jolis moments de partage comme la montée des joueurs avec des jeunes en situation de handicap. Ou le fait que Fabien Delbeeke s’est trouvé un nouveau T2, Ludo, un résident du Saulchoir motivé pour son poste. Parmi la trentaine de joueurs qui avaient répondu à l’appel de la bonne cause, on retrouvait notamment Parfait Mandanda, l’ancien gardien de l’Excel Mouscron. " Cela fait toujours plaisir de donner du temps pour ce genre de cause. Je me suis bien amusé. "

La journée s’est conclue avec un concert et une soirée festive. Mais aussi avec le sentiment du devoir accompli pour les organisateurs. Au point de voir une 2eédition en 2023?" C’est à réfléchir. Car cela demande beaucoup de temps et d’investissement ", reconnaît Stéphane Gossye. Mais avec un tel succès, ce serait bien dommage d’en rester là.