Rémy Lefebvre à l’image de la Montkainoise: une vraie révélation

Aux onze titulaires, on ajoute quatre remplaçants. En gardien réserve, on a Logan Larsy de Taintignies. « Un jeune gardien talentueux sur qui on a pu compter toute la saison, pointe Sandy Lechantre, son coach. Il a été solide malgré son jeune âge et le championnat difficile de l’équipe. Il est bon en un contre un, dans les sorties aériennes même s’il peut encore améliorer cet aspect-là. Il est adroit balle au pied. Il a su montrer ses qualités à chaque match en gagnant des points. Dans le vestiaire, il met l’ambiance ; c’est le premier à boire un verre. Il a le talent pour jouer à un niveau plus élevé. Il doit juste apprendre à communiquer plus et être plus sérieux. »