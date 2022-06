Objectif atteint pour nos représentants

Pour sa première saison au plus haut niveau du volley provincial, le PVTM a assuré l’essentiel, à savoir le maintien. Avec ses six victoires sur un total de vingt rencontres, il a terminé à l’avant-dernière place sans jamais avoir été réellement concerné par la relégation puisqu’il a assez rapidement distancé Binche 2, le seul et unique descendant de la série. "Notre objectif principal, qui était d’intégrer les plus jeunes, est parfaitement atteint , souligne Adrien Vanmoortel, l’entraîneur du groupe hurlu. Le mix entre les anciens et les nouveaux a bien fonctionné. Ces derniers ont ainsi eu beaucoup de temps de jeu et ont bien progressé. Notre titre provincial en U17 en témoigne d’ailleurs. Du côté des “vieux”, je pointerai la belle progression de Christophe Liagre à la passe. Un groupe qui devrait faire mal la saison prochaine" , ajoute celui qui, pour rappel, est également le directeur technique du club mouscronnois.