Meix-devant-Virton, vous connaissez?

1. Samedi Journée studieuse au comité provincial du Hainaut au sein de l’établissement scolaire Saint-Stanislas à Mons! Un samedi sur les bancs de l’école pour la distribution des bulletins envers les clubs qui se sont illustrés au cours de la saison. Une sorte de réunion de parents pour faire le point sur ce qui a été et ce qui a moins été. Avec une petite surprise pour le CP, une interrogation de dernière minute sous forme de dissertation: aussi Excel Mouscron soit-il, peut-on accepter l’inscription d’une équipe seniors en P4 alors que le délai légal est dépassé? MM. Delferière, Saussez et Rochart, vous avez quatre heures…

2. Dimanche Vous connaissez Meix-devant-Virton? Pas trop! Pourtant, c’est simple, tout est dans le nom… Vous voyez Virton sur la carte? Meix-devant-Virton, c’est juste… devant! Vous êtes ainsi plus vite à Meix-devant-Virton qu’à Virton: dix kilomètres de gagnés! Sur 230 au total, vous nous direz que ça vous fait une belle jambe, ce qui n’est pas faux, même si au prix de l’essence… Pour quelle raison on vous parle de la profonde Gaume? Car, en ce dimanche arrosé, Meix-devant-Virton était la destination des joueurs de Hornu. C’était normalement l’heure du dernier match de la saison pour notre foot hennuyer. Son ultime représentant, Hornu – vous savez cette équipe qui a éliminé successivement Molenbaix et Belœil du tour final de P1; ah, méchant Léo –, jouait, en long déplacement, la finale du tour interprovincial menant à la D3. Sauf qu’il y a eu un mais à Meix! Ni Hornu ni son hôte du jour n’a pu entrevoir la nationale, le déluge ayant mis la pelouse sous eau: match arrêté avant la mi-temps et à rejouer dans sept jours! Sortez les calculettes: sans trop chipoter, deux allers-retours Hornu-Meix, vous en avez pour un petit 900 bornes. Au Léo, les primes de montée se résumeront à un plein de gasoil…

3. Lundi En ce jour de Pentecôte, il se dit du côté de Mouscron que le club de Mandel – contraction toujours inexpliquée d’Izegem et Ingelmunster! – revient à la charge pour venir occuper, la saison prochaine, le stade du Canonnier. Délaissée par un Excel ruiné, l’enceinte sportive pourrait accueillir le club flandrien sauvé en N1, le troisième niveau national. Dans les contacts noués, il y aurait un certain Mbo Mpenza qui servirait d’intermédiaire privilégié. Chassé de son poste de directeur du foot de l’Excel en octobre dernier, c’est Jérôme qui ferait ainsi son grand retour dans le paysage footballistique hurlu, par l’opération du Saint-Esprit…

4. Mardi Zut alors, on a sûrement dû rater un truc! On a reçu l’invitation pour la présentation du Circuit Franco-Belge. Et ça a l’air vachement sympa: départ en bus de Tournai le matin, arrivée à La Louvière, buffet dînatoire et drink, promenade en bateau sur le canal du Centre, manège sur l’écluse de Bracquegnies, visite de la salle des machines de ce bel ouvrage hydraulique à Strépy-Thieu… Cool, non? Puis, on s’est dit: "Et Tournai alors?" Elle est où la mise en lumière de la ville d’arrivée de l’épreuve cycliste qui en sera à sa 81e édition le 10 août prochain? Réponse: il n’y en a pas! Et pourquoi? Car Tournai n’est plus la ville d’arrivée, pardi, mais bien de départ! En fait, on a inversé le Franco qui s’élancera de notre région, chère au Cazeau templeuvois, lui-même très cher à Louis Cousaert, lui-même si fier de sa course, avant de la quitter bien vite pour passer les deux tiers de son temps du côté de la région du Centre, plus chère à Golazo Sports, le nouveau partenaire de l’organisation templeuvoise. Golazo avait incité le Cazeau à refaire de l’Eurométropole Tour après douze années d’errance politico-sportive le Franco-Belge: c’était bien! Mais il l’a incité à faire une croix sur une arrivée à Tournai, histoire de privilégier La Louvière: ça, ce n’est pas bien du tout!

5. Mercredi Annoncée il y a une semaine par ses administrateurs, la faillite de l’Excel a cette fois été demandée devant le tribunal du commerce. Puis, ils se verront signifier la liquidation. Bref, pour une fois, on fait les choses dans l’ordre et dans la légalité du côté du Canonnier!

6. Jeudi Par hasard, on a eu l’occasion de discuter ces derniers jours avec des coaches de foot de la région… Alors, heureux de souffler un peu? "Bof, nous répondaient plusieurs d’entre eux. C’est la période des mauvaises surprises, des joueurs qui promettent de venir avant de se raviser. Un temps de girouettes!" Définition de la girouette selon Robert: personne versatile, changeante et inconstante dans ses choix, ses opinions, ses avis; exemple: la girouette politique! On ne voit pas du tout ce que vous voulez dire…

7. Vendredi Enfin si on voit mais c’est un tout autre sport… Et certainement par le plus joli et fair-play!