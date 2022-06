Julien Labarrère en leader naturel d’un inarrêtable Pays Blanc B

Quentin Allard, un gardien de but à la «personnalité attachante»

À la quatrième place de notre classement, apparaît le premier gardien de but. Il s’agit de celui d’une équipe qui a galéré cette saison, n’échappant pas aux barrages et à la descente qui en a découlé suite à une ultime défaite. Cet exercice collectif délicat de la part de Wez-Guignies a toutefois eu le don de souligner les qualités individuelles de Quentin Allard, fort sollicité et félicité régulièrement par les entraîneurs de la série. "Quentin a cette capacité à faire des arrêts déterminants et à garder son équipe dans le coup, souligne son équipier Johann Demuyter. Il est très performant sur sa ligne de but malgré son envergure. Il a aussi une capacité au-dessus de la moyenne pour stopper les penalties. En améliorant son jeu au pied, ses dégagements et son coaching par la voix, il pourrait prétendre aux divisions nationales, j’en suis certain. C’est un excellent partenaire, respectueux. Hors du terrain, il est le principal animateur de l’extra-sportif. Une personnalité attachante."

Mourad Chelbi: «Une fois lancé, quasi impossible de le rattraper»

Du rôle de gardien, on passe à celui de buteur, avec l’attaquant de Velaines Mourad Chelbi, évoqué par son équipier Kevin Moerman: "Il fait partie de ceux qui aiment toucher énormément le ballon. Il tient un rôle d’appui en phase offensive pour redistribuer aux latéraux. Avec son physique impressionnant et sa technique, il est aussi capable de garder le cuir. Il est très fort dos au but! Et il a des facultés à se retourner facilement et éliminer un joueur. Il n’a pas besoin d’être le plus rapide pour filer au but. Dès qu’il est lancé, il faut se lever tôt pour le reprendre. Son sens du but n’est plus du tout à prouver (NDLR: 16 buts) . Velaines a de la chance de compter un bonhomme comme lui en ses rangs! On va quand même lui trouver un défaut: son impulsivité. Et il en est conscient! Malgré ce qu’on pourrait penser, cela ne reflète en aucun cas sa personnalité. Mourad est un équipier qui amène de la bonne humeur dans le vestiaire. De par sa profession d’éducateur, il apporte beaucoup aux autres. Un mec qui a beaucoup de respect. Sans doute un des premiers à donner un coup de main hors vestiaire, lors des buvettes, à de repas."

Kevin Wallez, le bon camarade honnête «qui dit ce qu’il pense»

Dans l’entrejeu, on place Kevin Wallez d’Escanaffles, dont les prestations ont souvent été soulignées. "Kevin est arrivé assez tard dans la préparation mais ayant déjà évolué par le passé au club, il n’a pas eu de souci d’intégration, relève d’abord son équipier Cyril Depraetere. Il a tenu le rôle de 6 cette année avec une technique au-dessus de la moyenne. Il est capable de débloquer une situation compliquée grâce à sa vista et son pied gauche tout en étant précieux pour les phases arrêtées. Il a juste le défaut d’en faire un peu trop parfois", sourit Cyril, rejoint dans le descriptif par Lorin Thulier: "Kevin est connu de tous pour sa patte gauche. Il n’est pas le plus grand coureur mais dans son rôle, il a tenu son rang grâce à sa capacité à mettre très vite le bon ballon vers l’avant ou le garder si nécessaire. Rayon caractère, il en a un affirmé, c’est connu de tous. C’est un très bon camarade sur et en dehors du terrain, prêt à mettre l’ambiance." Un garçon franc aussi! "Car il sait dire quand ça ne va pas durant un match. Il ose dire ce qu’il pense", s’accordent encore Lorin et Cyril.

Loris Tevel, mixte parfait entre qualités sportives et humaines

Vous connaissez l’expression "te veel is te veel" mais à Thumaide, avec Loris Tevel, il n’y en a jamais trop. Que du contraire, on en redemande tant le polyvalent joueur coaché cette saison par Philippe Labie est un régal à regarder évoluer, lui qui cumule avec le futsal en nationale au Bon Air à Leuze. Son entraîneur à l’Union semble sous le charme de son élément qui cumule, il est vrai, les qualités. "C’est un gars foncièrement attachant qui a des qualités humaines: sensibilité, politesse, respect! Au niveau footballistique et vie de groupe, il est très assidu aux entraînements et est un peu le boute-en-train de l’équipe. Loris fait preuve aussi de polyvalence car il peut finalement jouer à toutes les positions offensives, que ce soit en 7, 9, 10 et 11. Il est très athlétique, dispose d’un bon jeu de tête, d’une très lourde frappe du pied gauche et a cette capacité à beaucoup peser sur une défense. C’est un compétiteur, un joueur qui ne lâche jamais rien et un des leaders de mon groupe. Il a largement sa place dans une équipe du Top de la P2."

Junior Pecheur, un capitaine qui «n’oublie jamais les amendes»

On repasse dans l’axe central de l’entrejeu pour mieux découvrir le Béclersien Junior Pecheur. C’est son gardien Christophe Verhoestraete qui sert de guide! "Junior est un joueur qui, au fil des années, prend de plus en plus de place dans l’effectif, et même au sein du club. Il a hérité du brassard de capitaine dès le début de la saison après l’arrêt de Maxime Degouys. Une personne discrète mais un joueur assez complet, une vraie force pour l’équipe de par sa qualité sur phases arrêtées, sa bonne technique, sa rudesse dans les duels. Il a livré une très bonne saison, peut-être sa meilleure; la raison est simple: l’ambiance dans le groupe est excellente! Il a aussi l’entière confiance de notre coach qui l’areplacé à un poste qu’il affectionne, en tant que médian défensif. Il a mis quelques matches à trouver son rythme mais, une fois lancé, il a été très bon et régulier. Je pense même que c’est le joueur le plus utilisé. Sa présence rassure .

Dans le vestiaire, c’est la même personne qu’à l’extérieur, il est discret, calme et irréprochable; il s’entend bien avec tout le monde. Il prend son rôle de capitaine très à cœur, voire trop! Il est toujours le premier à réclamer les amendes", conclut en rigolant – ou pas? – Christophe.

Loïc Baudry: dans l’axe ou à droite, il n’est jamais… gauche

Il ne manque que des défenseurs dans notre équipe type. Au top des entraîneurs, Loïc Baudry, du FC Tournai B, est le premier à émerger. "Un garçon qui peut évoluer au centre de la défense et sur le côté droit, précise Steve Dangremont, son coach pendant une grosse partie de la saison. En central, il joue de façon plus classique se contentant de faire le job. À droite, il pouvait bien plus faire parler ses qualités de bon footballeur. Il a une belle patte, jeu court et long, est intéressant dans les duels, il sait apporter du danger en allant dans la profondeur et en dédoublant le flanc régulièrement. Il sait même se montrer adroit devant le but. Il a vécu une très bonne saison, clairement l’un des joueurs les plus importants, sur qui on sait qu’on peut compter quand on est dans le dur. Il fait partie de mon top. Loïc vaut mieux que la P3, je le vois bien un voire deux crans plus haut. La saison prochaine, au Pays Blanc, il aura déjà la chance d’encore grandir et de compléter sa palette de défenseur moderne."

Louis Lefebvre, pas le plus grand mais pas le moins costaud

Deuxième défenseur classé dans notre top des entraîneurs, Louis Lefebvre est un des hommes clés du côté des Étoilés d’Ere B. Un élément auquel son entraîneur Thomas Vandecasteele a décidé de confier le brassard de capitaine cette saison. "Louis évolue comme défenseur central. Il est solide au marquage et très bon dans les duels malgré sa relative petite taille pour un élément défensif. Cela ne lui pose pas de problème pour le jeu aérien. Il y a juste sa relance qui reste perfectible. Cette année, il a pris le rôle de capitaine et a montré l’exemple, obtenant un temps de jeu quasiment intégral. Il n’a manqué que deux matches pour une suspension et un départ en vacances. Un bon équipier, à l’écoute du staff et du reste du vestiaire; un relais entre les deux! Il ne lui manque plus qu’à développer son leadership et sa prise de responsabilités."

Julien Labarrère, le bélier antoinien charge toujours autant

Comment ne pas donner la onzième et dernière place de titulaire à un des champions antoiniens? Juste impossible de passer à côté de l’un des piliers du Pays Blanc B! Tout le monde connaît Julien Labarrère et, pourtant, du haut de ses 38 ans, il arrive encore à surprendre car toujours bon pied bon œil, le bougre! Ce n’est pas son coach qui va nous démentir. Steve Artisien ne cache pas sa joie d’avoir pu compter sur un tel guerrier pour décrocher les lauriers. "Julien a plus souvent joué en milieu défensif cette saison mais il a dépanné en défense centrale à plus d’une reprise." Et c’est via ce poste qu’il intègre notre onze de la saison. "Une mise en lumière qu’il mérite, enchaîne Steve, car il a eu une grosse influence sur toute l’équipe. C’est le leader naturel du groupe à qui il apporte toute son expérience. Il ne cesse de motiver, il a beaucoup parlé aux plus jeunes qui sont montés des catégories d’âge en P3. Chose appréciable: Julien est devenu beaucoup plus calme sur un terrain; il s’énerve moins! Et puis, il est, selon moi, le meilleur joueur de tête défensivement, un bélier qu’il vaut mieux avoir avec soi que contre soi."