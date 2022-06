Contraste au Skill, sans surprise ailleurs

Moins de déception, par contre, à l’OTT, qui termine pourtant à la même place en troisième nationale. "On s’est maintenus dans une série où il y avait un monde entre les équipes flamandes et wallonnes, que l’on retrouve d’ailleurs toutes les quatre en queue de classement final. Les joueurs se sont battus et ont donc fait avec les moyens du bord" , se satisfait son président, Pierre Rasson.

Même état d’esprit chez Adrien Vanmoortel, malgré la dernière place synonyme de descente en promotion pour le PVT Mouscron. "On était montés en tant que cinquième et on savait à quoi on s’attaquait. On a malgré tout tenté de jouer le mieux possible avec nos petits moyens alors qu’après le Covid, l’ensemble de nos concurrents directs se sont renforcés. Mais le principal est d’avoir gardé cet esprit de groupe qui devrait nous permettre de rebondir", note encore le Mouscronnois.

En promotion, satisfaction énorme cette fois au Skill, champion de sa série et vainqueur au passage de la Coupe du Hainaut. "C’est quasi un sans-faute", s’enthousiasme Julien Leturcq. Enfin, toujours dans la même série, objectif atteint pour les voisins de l’OTT, qui ont réussi à arracher leur maintien.