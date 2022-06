Taylor Rousseau, un dernier rem part naturellement bon à Wiers

On vous voit ainsi déjà venir: "Cela ne met nullement en évidence les meilleurs joueurs de la division!" Et on est bien d’accord car il y aurait déjà bien plus de champions luingnois, qui ont dominé le championnat, que le seul Émile Windal. Notre top des coaches se plaît à mettre bien plus en avant les meilleurs éléments de chaque équipe. Ce qui n’est peut-être pas plus mal!

En tête de ce classement, on a un gardien de but – poste qui attire les suffrages! –, celui de Wiers. Pour le présenter, en se basant sur son prénom et son nom, on avait deux options: la méthode de travail prôné par Taylor ou la thèse de pensée mise en lumière par Rousseau. Même si son rendement – principe du Taylorisme! – a été excellent tout au long de la saison, on a privilégié l’idée du philosophe qui pense que l’être humain est bon naturellement. Car, oui, c’est tout à fait cela: sur un terrain, dans son goal, Taylor Rousseau est naturellement bon!

Taylor ou Monsieur 90%

Si Wiers a finalement réussi à se maintenir sans trop devoir se tracasser, il le doit en partie à son gardien. Et ce n’est pas son équipier Clément Stevens qui osera dire le contraire, lui qui découvrait cette saison celui à qui le club avait décidé de confier les clés de la cage! "On se connaissait de nom mais c’est tout! Je l’avais affronté une première fois en 2015 quand il jouait à Havinnes. Pour l’anecdote, je lui avais mis un but, rigole l’attaquant wiersien, auteur de sa quinzaine de goals habituelle cette année. Sur le terrain, au fil des matches, j’ai découvert un gardien juste excellent sur sa ligne avec un bon jeu au pied. Taylor est un leader naturel dans un groupe. Ainsi, dès son arrivée, il a pu compter sur le respect de tous. Il a aussi su mettre en confiance les plus jeunes par ses paroles et sa manière d’être toujours positif."

«J’ai gagné un ami»

Quant à ses prestations: "Individuellement, Taylor a réalisé une de ses plus belles saisons. Et pourtant, on ne lui a pas facilité la tâche, sourit Clément en référence, entre autres, aux 60 buts encaissés par l’équipe et à ses prestations en dents de scie. Honnêtement, et je ne dis pas cela juste pour flatter, près de 90% des points pris l’ont été grâce à ses prestations. Ce titre de meilleur joueur de la série, il le mérite amplement." Cela récompense également le tempérament du gardien qu’il est. "C’est un super-mec sur le terrain et en dehors. Un père de famille formidable qui sait où sont les vraies priorités. Taylor respecte tout à chacun de sorte que vous ne l’entendrez jamais dire du mal de quelqu’un. Pour ma part, j’entretiens une belle relation avec lui. Nos chemins footballistiques se séparent en cette fin de saison mais si je vais perdre un super-équipier, j’ai gagné un ami." Joli compliment que, là aussi, mérite amplement le dernier rempart de Wiers qui, à 30 ans, a aussi endossé à la perfection le rôle de capitaine.

Nathan va de l’avant…

Les éloges ne sont pas moins fournis quand on amène les équipiers de Nathan Mahée, second de notre classement, à nous parler de leur milieu de terrain créatif, même si, à Anvaing, sans énorme surprise, tout commence par une boutade… "Nathan occupe la deuxième place? Vous voulez plutôt dire l’avant-dernière, non?" Eh non, Dylan Vandermeersch, on n’a pas pris le classement dans le mauvais sens. Nathan est bien le joueur de champ ayant reçu le plus de points de la part des coaches de la série cette saison. "Et c’est normal, précise Dylan, son équipier de l’entrejeu anvinois. C’est juste le profil de joueur qui nous manquait les saisons précédentes. On développait du beau foot mais c’était trop latéral alors que chacun sait qu’au niveau provincial, le beau jeu ne sort pas toujours vainqueur. Nathan est donc devenu notre numéro 10, ce pion sur l’échiquier qui sait jouer vers l’avant et mettre la passe millimétrée entre les lignes pour nos attaquants et ailiers. Il a aussi une belle frappe; il a déjà mis de beaux goals décentrés ou de loin, sans compter qu’il est notre tireur de penalty. Il a un bon pied, comme on dit, et dans le foot, ça peut aider" , sourit Dylan.

«Il aime bien parler»

Si on creuse un peu plus, on comprend aussi vite que Nathan Mahée ne manque pas de filouterie. "C’est un plaisir de pouvoir compter sur un tel joueur dans son équipe car il a la bonne mentalité. Par contre, je détestais vraiment jouer contre lui car il aime bien parler sur un terrain, faire ses petits commentaires auprès des arbitres ou des adversaires. Mais quand on l’a dans son équipe, alors c’est tout de suite plus marrant! Dans le vestiaire, c’est un joueur relativement calme, qui n’hésite toutefois pas à motiver les troupes quand il le faut. Un bon vivant! Il ne dit jamais non pour une buvette avec les copains…" Tiens donc, étonnant à Anvaing!

Jérôme, le poison offensif

Sur la troisième marche de notre podium, on retrouve un pur attaquant. Si on ne doit plus forcément présenter Jérôme Baudry, bien connu de par ses passages à Warcoing, Havinnes, Péruwelz ou Moen, le regard posé son capitaine à Obigies reste très intéressant. "Jérôme est un top coéquipier, raconte Jérémy Marlière. I l a joué en 9 cette saison mais aussi en 11. S’il préfère largement le poste de pur avant de pointe, je trouve qu’il apporte encore plus quand il est un peu plus décalé sur un flanc. Malheureusement, quand il jouait en 11, on n’avait plus de 9 assez efficace… Sur le plan offensif, il apporte énormément bien sûr (NDLR: rien que ses 15 buts) mais il abat aussi beaucoup de terrain en zone défensive pour un attaquant. Il déclenche les pressings de manière très intelligente et aux bons moments. En gros, c’est vraiment un poison pour un défenseur, et je sais de quoi je parle…" Aux entraînements, Jérôme mettrait-il régulièrement en difficulté Jérémy? Une fois qu’on le verra, on ira donc demander l’avis neutre de leur entraîneur Fabien Delbeeke…

«Les coups en douce»

Et dans le vestiaire, il est comment, Jérôme? "C’est celui qui fait les coups en douce. Toujours le premier pour emmerder (sic) les copains… Il a sans cesse la bonne blague qui vient de nulle part pour faire rire les autres… sauf celui qui subit sa connerie, se marre Jérémy qui, en arrière intransigeant qu’il est sur la pelouse, l’est tout autant en dehors pour décrire son équipier. Il pourrait marquer plus et se prendre moins de cartons." Oh, le joli tacle!