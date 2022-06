Promotion: voilà Ellignies qui rebondit!

Le tour habituel en séries inférieures avec la promotion ! Très sèchement battu lors du week-end d’ouverture du championnat, Ellignies a repris de belles couleurs ces dernières semaines. Actuellement septièmes de la série, Raphaël Marcel et les siens viennent d’engranger quatre victoires en cinq rencontres. « L’équipe marche mieux depuis la victoire à Tourpes, confirme le joueur. On a débuté notre campagne par un cinglant zéro sur six, mais avec des circonstances atténuantes. Pour le match d’ouverture à Thieulain, on manquait clairement de préparation et de repères. Mais à Wieze, on a surtout souffert d’un arbitrage assez partisan. On ne méritait pas de perdre les huit jeux de 40 à 2 qu’a comptés la partie ! » Depuis, les choses semblent se mettre en place. « Ces deux grosses défaites ont eu un impact sur nos ambitions car on vise une participation au GP Hotton. On continuera à se battre pour gagner notre ticket même si la tâche est ardue. » D’autant plus que, comme d’autres avant lui, Raphaël pointe la qualité des adversaires cette saison. « La série est très relevée, oui ! Et un trio se dégage pour la course au titre : Wieze, Ladeuze et Tourpes. On a battu les Bleus et on a montré qu’on pouvait embêter les Flandriens. On y verra plus clair quant à notre vrai niveau après la réception de Ladeuze, le 19 juin. » Capables d’embêter tout le monde lorsqu’ils sont dans un bon jour, les Belœillois pourraient donc bien jouer le rôle d’arbitres cet été. À condition de ne pas perdre de plumes contre les formations moins bien classées, à commencer par le déplacement à Sirault, avant-dernier, ce dimanche ! D.D.B.