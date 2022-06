Les entraîneurs ont choisi

On sait que l’exercice plaît énormément mais qu’il est en même temps la cible de bien des remarques et critiques, car désigner une équipe type ne contentera jamais tout le monde, la subjectivité étant propre à chacun. Mais on a essayé de désigner les joueurs qui la composent le plus objectivement possible. Comment ? En s’appuyant uniquement sur notre Top des entraîneurs – un classement alimenté semaine après semaine par les coaches eux-mêmes à qui l’on demande de désigner les joueurs les plus en vue après chaque match ! – tout en ne reprenant pas juste les onze premiers de ce classement, sous peine de n’avoir que des éléments offensifs, ce qui n’aurait que peu de sens. On a opté pour un 3­-5-­2 et on est allé rechercher le premier gardien du classement, les trois défenseurs les mieux classés, les cinq premiers médians et les deux meilleurs attaquants. On a ajouté quatre remplaçants, un par ligne !