Les bases sont posées pour le Tournai Wapiti

Deux équipes du TEF Kain (U16 et U14) et une de l’Essor Templeuve représentaient la Wallonie picarde aux finales nationales du Girls Got Game. Qualifiées à l’issue de l’étape leuzoise pour l’événement final de trois-contre-trois féminin organisé ce dernier samedi à Boom pour les catégories U10 à U16, nos représentantes ont pu y mesurer le fossé qui les sépare encore du top niveau, tout en profitant du déplacement pour renforcer les liens qui les unissent déjà, elles qui évolueront la saison prochaine ensemble sous la bannière du Tournai Wapiti Basket Club. Pour l’anecdote, les U16 et U14 du TEF ont fini à la onzième place (sur 20) dans leurs catégories respectives, tandis que les Templeuvoises sont quinzièmes chez les U14. Résultats qui importaient finalement peu au regard de la formidable ambiance régnant au sein de la troupe. Mons et Liège ont remporté les finales dans ces deux catégories.