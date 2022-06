Le meilleur buteur Romain Devianne ne pouvait pas ne pas en être…

Lui, il l’est devenu! On parle de Yoann Fairier qui a comme point commun avec Maxime Marlier d’avoir évolué cette saison dans une équipe qui a peiné à exister, qui a disputé les barrages et les a perdus, impliquant la bascule à l’étage inférieur. "Mais si tous les joueurs avaient pu avoir la mentalité de Yoann, tout aurait été différent, note Miguel Lionaise, coach de Péruwelz B durant une bonne partie de la saison. Un vrai 6 que j’ai utilisé aussi en dépannage en défense (NDLR: on le met sur notre banc de touche dans ce rôle-là) . Bonne technique, belle vision du jeu, gros impact dans les duels, un gagneur, un très bon équipier, une personne agréable et positive, quelqu’un qui est loin de l’image du mercenaire que certains lui donnent, faisant la route de Lille pour s’entraîner alors qu’il aurait pu gagner plus tout près de chez lui."