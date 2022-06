Isières a besoin de bras

Aussi actif au sein du club de football du village, c’est par ce biais que le recrutement a démarré. Avec un succès fulgurant, pas moins de 23 enfants étant inscrits. À côté des cadets, la Fraternelle aligne une équipe de pupilles et des prépupilles. "Et on a aussi des minimes qui, s’ils sont bien inscrits au club, ne le sont pas à la fédération. Au départ, il n’y avait que trois joueurs. Ces derniers n’ont pas su trouver un autre club, le groupe a finalement été complété par des novices. J’en profite pour passer un appel aux autres sociétés intéressées d’organiser des luttes amicales."

Club recherche coach

Ce n’est d’ailleurs pas le seul appel que le club fait passer. Victime de son succès, Isières est, comme tant d’autres, en manque de bras. "On est un village atypique. Dès qu’une initiative voit le jour, les habitants répondent présent mais je ne pensais pas me retrouver seul avec plus de vingt petits à entraîner, poursuit Sébastien. L’engouement est tel que les entraînements risquent d’en pâtir au niveau qualité. Actuellement, je divise les sessions en deux: une heure avec tout le groupe, puis la dernière demi-heure avec seulement les plus grands. Mais ce n’est pas viable à long terme. J’ai besoin de trouver l’une ou l’autre personne en plus pour m’aider à encadrer les enfants correctement. On a la chance d’avoir des parents présents, impliqués. Certains se sont proposés pour tenir la buvette durant les luttes, par exemple. C’est au niveau de l’encadrement des joueurs qu’il nous faut des forces vives. On a sondé quelques joueurs évoluant au club mais il leur est impossible de combiner vie professionnelle et luttes du week-end en y ajoutant des entraînements en semaine. Comme de nombreuses organisations, on a énormément de difficultés à dénicher des bénévoles. À nouveau, si des gens se sentent appelés et ont un peu de temps à consacrer à nos enfants, ils peuvent contacter notre club sans hésiter!"