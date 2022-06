Émile Windal pour représenter Lu ingne: c’est de la pure logique

Rayan Renard est «l’un des meilleurs numéros 10 de la P2»

Havinnes a eu beau couler cette saison, un de ses joueurs a surnagé, et ce n’est pas Erwan Delcampe qui contredira ce constat, lui qui fait de son équipier Rayan Renard une des belles révélations de la saison. "Il aura été tout simplement le meilleur joueur de l’équipe et l’un des meilleurs numéros 10 de la série. Le genre de joueur pour qui le foot est inné. Vous pouvez lui mettre n’importe quel ballon, il réussira toujours à se l’emmener dans le sens du jeu. C’est fluide, très agréable à regarder. Cette saison, à Havinnes, malheureusement, c’était un peu le seul qui faisait peur aux coaches adverses: il était tenu de très près, de trop près parfois. Malgré cela, il est capable d’éliminer trois ou quatre joueurs en un éclair. C’est un petit gars assez mature qui a une réelle passion pour le foot. Il a loupé très peu d’entraînements ou, si c’était le cas, se rattrapait en allant à celui des P4! J’ai vite été fan de lui. Ses deux petits frères sont aussi promis à un bel avenir. J’espère qu’ils suivront les traces à Havinnes de leur frangin." Qui, lui, a su séduire le Pays Blanc!

Mis à toutes les sauces, Melvyn Hendoux n’a jamais rechigné

Autre joueur ayant évolué dans une équipe en difficulté cette saison, Esplechin, descendant en P3 comme Havinnes, Melvyn Hendoux a continué à attirer les regards sur le plan individuel. "Parce qu’il fait partie des valeurs sûres des séries provinciales depuis plusieurs années, commente son équipier Michaël Loin. Il a évolué à plusieurs postes cette saison car on a dû composer avec l’absence de plusieurs joueurs et avec un noyau restreint, pour des raisons diverses et variées. Melvyn a ainsi joué plusieurs matches en défense centrale, surtout lors du premier tour, à la pointe de l’attaque et en dix. Je me souviens qu’il devait discuter avec le coach pour décider de sa place sur le terrain. Mais à chaque fois, il a fait le boulot sans rechigner. Il savait bien que la saison était comme ça… Ça n’en reste pas moins un gars plein de caractère et un vrai gagneur; le rôle de capitaine lui va d’ailleurs parfaitement bien pour ça. Il a vécu, comme nous tous, une saison compliquée mentalement mais a toujours été présent sur et en dehors du terrain."

Amar Meziani, «un garçon sur qui vous pouvez compter»

On file à Tournai-Warcoing pour découvrir Amar Meziani, un attaquant qui n’a pas été loin d’inscrire la moitié des buts de son équipe: 16 pour le seul joueur flanqué du numéro dix et 35 au total pour l’Union! "Amar est un excellent joueur de foot, précise Corrado Longlez, son partenaire en attaque. En fin de saison, on évoluait côte à côte, moi en pointe et lui tournant autour. En réalité, il a prouvé tout au long de cet exercice qu’il pouvait évoluer à n’importe quel poste offensif. Son point fort est cette faculté à beaucoup courir. C’est un joueur qui met la pression sur l’adversaire, l’embête sans cesse, va chercher les ballons et ne les attend pas. Ce qui lui joue juste des tours, c’est son caractère fort. D’ailleurs, il sait qu’il doit apaiser son tempérament de feu. Il essaie de le faire pour le bien de l’équipe. Sinon, un garçon top qui met de l’ambiance dans le vestiaire, toujours là à l’entraînement et aux soupers. C’est un gars sur qui vous pouvez compter!"

Christophe Desmazières, le guide avisé de la meilleure défense

Dans un classement où les défenseurs n’ont pas vraiment la cote, la faute à leur rôle moins mis en valeur même s’il est essentiel, on se cherchait donc un arrière – comme on disait à l’époque! – tout en se disant vite qu’il fallait sûrement aller fouiller du côté de l’équipe d’Estaimbourg, meilleure assise défensive de la série, devant Luingne, avec ses 34 petits buts encaissés. Trouver Christophe Desmazières, clé de voûte de la défense de l’AC, à la sixième place de notre top n’est en rien une surprise! "Au-delà d’être un excellent défenseur, c’est un capitaine exemplaire, signale son gardien de but Geoffrey Coudou. C’est un joueur qui affiche toujours beaucoup de volonté, qui donne absolument tout, qui est très bon grâce à son placement et à sa mentalité. C’est notre premier relanceur, il est propre dans ses passes. L’expérience parle aussi bien évidemment pour lui. Il la met au service des plus jeunes pour les guider."

Momo Démé, un infiltreur entre Bruxelles, Charleroi et… Isières

Bis repetita pour Momo Démé qui, il y a deux ans, faisait déjà partie de notre équipe type! Le milieu de terrain isiérois reste un joueur très apprécié, par son style de jeu et par sa bonhomie, lui qui n’a joué "que" 19 matches en fin de compte. "Ce qui ne l’a pas empêché de marquer deux buts et de délivrer cinq passes décisives, note scrupuleusement son coach Johan Devos. En fait, Momo fait pas mal de kilomètres afin de venir s’entraîner puisqu’il habite dans la région bruxelloise et travaille du côté de Charleroi. Pas toujours facile pour lui de se présenter aux entraînements! Quand il était disponible, il a principalement évolué comme milieu infiltreur cette année. Je le plaçais aussi parfois sur le flanc car il a vraiment un gros volume de course grâce à sa très bonne condition physique. Toutefois, ses atouts ne s’arrêtent pas là car son jeu de tête est de qualité tandis qu’il fait mal avec ses changements de rythme. Je ne lui vois qu’un défaut: sa finition! Sinon, c’est une personne dotée d’une excellente mentalité tout en ayant l’esprit de compétition. Dans le vestiaire, il est très apprécié par ses coéquipiers."

Émile Windal: du talent mais aussi du travail et de l’écoute

Il avait été éblouissant il y a deux ans en championnat de P3 et face à des équipes de P1 en Coupe du Hainaut, il n’a fait que confirmer son talent cette saison en P2: Émile Windal est véritablement un crack! Le milieu de terrain de Luingne séduit tout le monde, à commencer par ses équipiers. "C’est un joueur intéressant car il a un gros volume de jeu; sa plus grande force! Quand il évolue en 8, il peut jouer le rôle de récupérateur et celui de relanceur à la fois. Il est très bon techniquement et a un super passing. Il mélange ses qualités et ses défauts, comme le fait de courir partout. Ça crée d’un côté des espaces pour les autres mais ça creuse aussi des trous dans l’entrejeu. Pas un souci cette année car on a eu beaucoup la possession de balle; puis, Jérôme Delécluse reste, lui, bien en place; la combinaison parfaite! Même s’il est jeune, c’est quelqu’un qui parle beaucoup aussi tout en restant ouvert aux conseils du coach et des équipiers. Pour terminer, quand il est décidé à faire la fête, ce n’est pas le dernier non plus à enfiler les bières…" D’où l’intérêt de la D3du Pays Vert – on rigole bien sûr! – qu’Émile a pris en compte avant d’opter pour la continuité à Luingne, en P1.

Pierrick Bracaval, un capitaine «à la mentalité exemplaire»

Si on récapitule, dans notre onze de la saison, on a un solide gardien, un entrejeu séduisant composé de cinq éléments créatifs mais aussi besogneux et un duo d’attaquants bosseurs. Il ne manque que deux défenseurs afin de compléter une base arrière où l’on a, jusqu’ici, Christophe Desmazières en élément central. On lui colle à sa gauche Pierrick Bracaval d’un Herseaux à qui on peut coller l’étiquette de la formation la plus spectaculaire cette saison avec 65 buts inscrits pour 67 encaissés: énorme! Mais cela ne remet nullement en question les qualités d’un excellent défenseur comme le souligne son coach Julien Deconinck. "Au-delà du joueur qu’il est, ce qui reste très plaisant avec Pierrick, c’est qu’il est un véritable relais sur le terrain entre les coaches et ses équipiers. C’est un pion essentiel, un capitaine à l’état d’esprit et à l’engagement exemplaires. Son sens du placement est excellent, comme ses interventions et sa relance. Un vrai leader."

Aland Motte: «Pas le plus rapide mais jamais pris de vitesse…»

Bientôt 38 piges pour Aland Motte, le solide défenseur de l’Union, mais pas une ride – ou presque! – et pas le sentiment que ses saisons passées en nationale à Péruwelz et Tournai ne rendent le foot provincial lassant, bien au contraire. "Malgré une blessure qui l’a tenu écarté des terrains pendant un moment, Aland a souvent logiquement reçu des points des coaches adverses car il assure toujours autant derrière, nous raconte Corado Longlez. Ses prestations sont incroyablement régulières. Il amène cette stabilité dont une équipe comme la nôtre qui se bat pour le maintien a besoin. Son énorme expérience et son vécu en séries nationales sont précieux pour les jeunes du groupe. Sa vision du jeu reste un atout pour lui. Il n’est pas le plus rapide mais ne se fait jamais prendre de vitesse car il compense par un placement hors pair. Je l’avais déjà côtoyé à Péruwelz et j’ai retrouvé l’équipier qui sait aussi mettre l’ambiance même s’il reste quelqu’un de discret. En fait, Aland parle toujours au bon moment. Avant un match pour motiver ou à la mi-temps, quand l’adrénaline est redescendue, il sait quoi dire."