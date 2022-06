Le Festi’Handisport du Saulchoir: une journée pour bannir les différences

Cette année, les deux ont décidé d’aller encore plus loin en créant le "Festi’Handisport", une journée dédiée à la promotion du handisport qui aura lieu ce samedi au stade Jean Huart d’Antoing. " C’est un projet qui trotte dans nos têtes depuis deux ans. Mais avec le Covid, c’était impossible à mettre en place. L’objectif premier, c’était de faire découvrir les différentes disciplines aux membres d’autres institutions. Mais au fil des mois, cela a pris de l’ampleur ", sourient les deux hommes.

Un match de gala avec des footballeurs régionaux

La journée sera divisée en deux parties. En matinée et en début d’après-midi, grâce au soutien de la Ligue Handisport francophone, les organisateurs vont faire découvrir 17 disciplines aux résidents de différentes institutions de la région. " Car beaucoup de personnes ignorent qu’il est possible de rejoindre des clubs mais aussi parce que certains clubs ont "peur" de prendre des personnes touchées par un handicap. Ce sera des initiations assez poussées car tous les encadrants sont formés spécifiquement à leur discipline. " La liste est la suivante: tennis de table, karaté, la préparation physique avec le J&J, danse, ceci foot et bécassine, ju-jitsu, judo, speed badminton et jeux coopératifs, tir à l’arc, handbike, tricycle, cyclisme, basket – foot – athlétisme, handiboxing et para-hockey.

Actifs dans le monde du football, les deux éducateurs ont reçu énormément de soutien. Au point d’agrémenter le rendez-vous d’un joli match de gala dont le coup d’envoi sera donné à 17h30. " Le foot est un sport rassembleur. Nos résidents auront la chance d’accompagner les joueurs puis d’être en tribunes avec le reste du public. Cela permet de travailler l’inclusion et de bannir totalement les différences qui ne devraient pas exister. Pas mal de joueurs de la région ont répondu à l’événement. On peut compter sur Bastien Chantry, Sven Leleux, Axel Pio, Mallo Destrain, Jordan Dauchy, Jefferson Rjillo, Clément Deschryver… Des joueurs de l’Excel Mouscron seront également présents comme Parfait Mandanda ou Mathéo Vroman. Fabien Delbeeke et Jimmy Hempte seront les coachs.

On a aussi de nombreux sportifs qui nous ont apporté leur soutien en vidéo. On pense à Nafi Thiam, des footballeurs… Tout cela sera diffusé durant le verre de l’amitié. "

Et pour conclure en beauté, le groupe Acapulca prendra possession des planches avant de laisser la place à DJ X-Taze pour prolonger la soirée. " C’est une grande fierté d’organiser un tel événement même si cela demande énormément de temps. Mais quand on voit tout le soutien reçu, cela motive. "

Festi’Handisport, samedi 11 juin dès 9h15. Entrée: 2 €.