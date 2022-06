Chaque unité compte au final

Emmenée par Sandrine Hennart, victorieuse en longueur et hauteur, de Joachim Laus premier en longueur, de Laurent Duthoo victorieux au lancement du disque, et de tous les autres athlètes – car on le sait dans un interclubs, le moindre point est le bienvenu -, la Royale Union Sportive Tournai Athlétisme a terminé deuxième en division 2.

Sylvain Lefebvre, sur 100 m, et Ludovic Fenaux, sur 200 m, ont pris la deuxième place, derrière l’ex-crac namurois, Xavier De Baerdemaeker.

Classements

Div 1: 1. RESC, 112 pts; 2. DAMP, 82; 3. HUY, 74; 4. BBS, 68; 5. CSF, 65; 6. CSDUY, 59.

Div 2: 1. RIWA, 93; 2. USTA, 87; 3. SMAC, 81; 4. CABW, 79; 5. UAC, 60; 6. FCHA, 59.

Div 3: 1. USBW, 128; 2. HERV, 71; 3. ACLO, 70; 4. CRAC, 66,5; 5. OCAN, 64,5; 6. ARCH, 47.

Div 4: 1. RCAS, 126,5; 2. CSDY B, 86,5; 3. RCB, 66; 4. RIWA B, 55; 5. HUY B, 54.

Div 5: 1. ULA, 81; 2. MOHA, 78; 3. ARCH, 2; BBS B, 2.