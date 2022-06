Après une année d'absence, les Olympic Boys de Frasnes reviennent en N3

Un duo de choc pour mener le groupe

Sauvés en N2 lors de son dernier championnat, les Olympic Boys ont demandé à descendre d’une division. " Afin de reprendre sans pression. Le premier objectif sera d’assurer le maintien. Ensuite, on verra bien. " Pour mener à bien cette mission, le président a décidé de rappeler son coach mythique, Gaby Ouanane. " Ce n’était pas le plan prévu à la base. Car on savait que Gaby était très bien à Anderlecht. Mais quand on a appris qu’il y avait un petit doute chez lui, on a foncé. "

Le principal intéressé confirme qu’un retour au hall des Sports n’était pas à l’ordre du jour. Mais l’appel du cœur a fait la différence. " Je me sentais très bien à Anderlecht. J’y faisais du bon boulot dans une ambiance des plus familiales. Je m’y sentais comme à la maison. Puis, je ne le cache pas, j’avais été déçu de la façon dont on avait supprimé l’équipe en août dernier alors qu’on avait fait tout le noyau. Mais bon, le cœur a parlé… Je n’ai pas su résister à l’appel. Puis, en tant qu’Athois, cela me facilite les choses pour la route. Car cela allait devenir compliqué de rallier Bruxelles plusieurs fois par semaine. "

Pour le prochain exercice, le nouveau coach sera épaulé par un autre ancien de la maison, Jonathan Delvaux. " Il devait normalement devenir le coach principal. Mais pour moi, il n’y aura pas de T1 ou de T2. On est sur un pied d’égalité. Moi j’apprécie surtout l’aspect tactique alors que Jonathan est très fort dans la gestion des hommes et la motivation. On se complète bien et je suis certain qu’on formera un bon duo. On se connaît depuis 20 ans. Il était déjà mon gardien à Ath puis au Brassin Tournai. "

Des derbys et belles retrouvailles

Les deux amis auront en charge un groupe assez jeune et local. " On a le retour de quelques anciens comme Alex Lefebvre, Dylan Vandermeersch ou encore Thibaut Lasalle, détaillent les deux comparses. On a aussi transféré deux jours de la Roë Péruwelz (dont l’ancien Acrenois Aymé Henrard). Pour le reste, ce sera assez jeune et surtout très local. Quasiment tous les joueurs viennent de la région. "

Pour les deux entraîneurs, l’ambition sera mesurée. " On revient surtout parce que Frasnes est notre club de cœur. On a vécu tellement de bons moments ici. C’est certain que l’objectif ne sera pas de jouer le titre d’entrée. On veut faire du mieux possible avec le groupe à disposition. On est également impatient de vivre les derbys contre Brunehaut et Leuze. " De chouettes retrouvailles en perspective donc! Même si le reste de la série emmènera essentiellement nos régionaux vers la capitale.

Un partage contre le Phoenix mardi soir

Pour s’y préparer au mieux, les Frasnois enchaînent les amicaux. L’occasion de retrouver des automatismes et de tester quelques joueurs. " On a perdu contre une équipe de Bruxelles mais on était qu’à quatre… On a ensuite gagné de justesse contre Thulin qui rejoint la N3 cette saison ."

Mardi soir, les Olympic Boys ont affronté le Phoenix Forest, autre représentant de 3edivision. Score final: 2-2. " Dans une belle rencontre de futsal ", assure le président.