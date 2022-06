Un samedi réussi du côté des messieurs

En nationale 1 des plus de 35 ans, Ellezelles a signé son deuxième partage en autant de rencontres. « C’était 2-2 après les simples et Pierre Lecat et moi-même avons alors livré un super double pour arracher le match nul, sourit le capitaine Guillaume Dekeyser. Voilà encore un samedi qui restera gravé dans l’histoire du club, dont les membres et les sympathisants s’étaient déplacés en masse afin de nous soutenir. » Mais maintenant, ce sont les gros morceaux de la série qui vont se dresser devant les Ellezellois, qui n’en profitent pas moins de chaque seconde passée en N1. Toujours chez les juniors vétérans, mais un échelon plus bas, le RTC a parfaitement entamé sa quête de tour final. Au repos lors du premier week-end de ces interclubs, les Athois sont venus à bout de la Raquette Wavre sur un score de 4-2, grâce à un sans-faute lors des doubles. Résultat idéal avant le court déplacement du côté de Morlanwelz qui attend la troupe emmenée par Thomas Mourin. M.H.