Jordan Decloet s’est hissé en finale du messieurs 1 où il n’a plié que contre Kylian Collignon, un B-15.4 venu de Fayen-bois. Un lauréat qui avait d’ailleurs dû sauver deux balles de match en demi-finale face à un autre jeune joueur des Peupliers, Clément Godfrin, lequel se sera consolé en gagnant la catégorie des M2. "C’est vraiment une belle semaine pour moi, même si, évidemment, je regrette de m’être incliné en M1 en ayant eu ces deux balles de match, précise Godfrin, qui est classé B-15, mais sans doute plus pour longtemps. En plus de remporter le messieurs 2, j’ai signé la première perf de ma carrière à B-15.2 en quart de finale du M1, avant de signer la deuxième ce lundi en interclubs."

Clément Godfrin cumule les activités physiques…

Aligné en nationale 4 lors des matches de poule des interclubs, Godfrin, 20 ans, y avait signé le sans-faute en simples. "Encore une fois, si l’on oublie ces deux balles de match ratées, mon début de saison ne pourrait pas être meilleur. J’espère monter B-15.1, mais ce sera plus si je continue comme ça."

Une belle récompense pour ce sportif accompli. "J’avais mis de côté le tennis à l’adolescence pour me consacrer au foot. J’ai notamment joué au RGA. Mais désormais, c’est tennis à fond, même si je pratique la course à pied et le tennis de table… " Ce qui confère un agenda chargé au jeune homme, qui exerce la profession de maçon! "Qui n’est pas de tout repos non plus, c’est sûr, mais j’assume: c’est moi qui ai choisi cette vie et elle me convient très bien."

Il va bien sûr sans dire que les dirigeants du club des Peupliers se frottent les mains devant cette jeunesse qui gagne. "Surtout qu’il est prévu que Jordan Decloet et Clément Godfrin deviennent les piliers de notre équipe de nationale en 2023 car Gauthier Scherpereel nous a signalé qu’il repartait au Vautour, annonce Nicolas Choquet, le responsable athois et organisateur de ce tournoi. Mais ici, aux Peupliers, il n’y a pas que la nationale qui compte, on est tout aussi satisfaits des autres résultats engrangés, comme la finale 100% locale en dames 4."

Dernier tournoi avec les «anciens» classements

On notera encore le doublé du fiston Tiago Choquet, lauréat en messieurs 5 ainsi que chez les moins de 15 ans. "C’était, pour l’occasion, son ultime apparition en messieurs 5 car il est passé C15.3 à la toute dernière publication des classements, notre tournoi étant le dernier à avoir été joué avec les anciens. Cette période de transition entre deux classements ne nous a pas empêchés de recenser plus de 300 inscrits à notre tournoi… Difficile de faire mieux!"

Avec des tournois organisés durant tout ce mois de juin à Vaulx, Mouscron, Ellezelles et Tournai – pour ne citer que ceux-là –, la petite balle jaune n’a pas fini de faire parler d’elle. Les jeunes Athois non plus, par la même occasion.