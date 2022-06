Nos drôles de dames battues avec le sourire

Les week-ends d’interclubs se suivent et ne se ressemblent pas pour les filles de Froyennes. Victorieuse à l’ASA lors de la première journée, la bande de la capitaine Éloïse Doison n’a inscrit que dix-sept jeux en six rencontres face à Beringen ce dimanche. "C’est sûr que si je ne regarde que le score, je me dis que vous auriez pu choisir un autre week-end pour venir nous voir, rigole Célie Warmoes qui, blessée, a dû endosser la casquette de coach lors de ces interclubs. Mais ceux qui ont assisté à la rencontre savent que nous avons été tout, sauf ridicules. Attention! Je ne remets nullement en cause la large victoire de Beringen! Mais énormément de jeux sont allés dans les avantages, j’ai vu de superbes points tout au long de la journée. Il n’y avait pas non plus trois crans d’écart entre nos joueuses et nos adversaires… Mais nos invitées avaient quand même aussi ce petit plus, il faut bien le reconnaître. Cette amortie pour finir un point, ce dernier coup droit qui vous met à trois mètres… Notre numéro une, Éloïse Doison, a affronté une dame qui avait ainsi une vision du jeu incroyable et qui choisissait toujours le coup juste. C’était un vrai spectacle! Nous avons ainsi passé à dire “bien joué” pendant une bonne partie de notre journée", poursuit la coach Célie, qui devrait pouvoir reprendre la compétition dans un bon mois quand elle sera rétablie.