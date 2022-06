L’habitude veut que l’on revienne sur la saison écoulée mais surtout que la suivante soit déjà évoquée. L’une des remarques évoquées par de très nombreux clubs présents concernait la reprise de cette campagne 2022-2023 et plus précisément la date qui a été choisie pour l’entamer. Pour rappel, la première journée des championnats seniors aura lieu le week-end des 20 et 21 août. C’est tôt! Quant à la raison de ce choix: l’idée est de combiner au mieux avec le calendrier scolaire modifié suite aux ajustements des vacances. L’ultime journée de la phase classique des championnats est programmée le dimanche 30 avril.

D’autres choses ont été évoquées lors de l’AG montoise… Sur le plan financier, les clubs ont été prévenus que des contrôles liés à l’ONSS continueront à gagner en fréquence dans le milieu du foot amateur. Comme on dit: un dirigeant prévenu en vaut deux!

Au niveau hennuyer, on peut aussi se féliciter de la croissance que connaît le foot féminin. Le succès des séances du Foot4Girls en est une preuve. Le nombre d’équipes premières inscrites pour la prochaine saison en est une autre. Cela impliquera d’ailleurs un fameux changement puisqu’on fonctionnera désormais sur trois niveaux. Jusqu’ici, il y avait une P1 et plusieurs séries de P2. À partir d’août prochain, on ajoutera des P3 vu l’inscription récente de dix nouvelles équipes. La composition des séries devrait être connue dans les jours à venir. Dernière précision: révision du règlement a été faite quant à l’obligation de jouer de façon simultanée les dernières rencontres de la saison féminine en cas de suspense pour la montée ou la descente, comme cela se fait chez les garçons, histoire d’éviter tant que possible le scénario vécu en P2A en avril dernier. Pour rappel, l’Excel Mouscron avait joué son dernier match le vendredi soir et attendu le partage de Herseaux le lendemain pour fêter le titre de champion.

Terminons par les jeunes: il n’y aura pas de championnat de U21 la saison prochaine, la faute à un nombre trop bas d’équipes inscrites au sein de notre province, neuf! Fin aussi pour le championnat des vétérans qui n’inspirait que six équipes.