«Le sport est le meilleur médicament»

Comme il nous l’a confirmé, une page se tourne avec cette quatorzième et dernière participation à ce que beaucoup appellent toujours Paris-Colmar. Simple question de nostalgie à laquelle n’est pas insensible Daniel qui, après un bref retour sur sa quatrième place décrochée ce dernier samedi sur la Castèle, nous offre une réflexion plus globale sur la marche et les bienfaits de la pratique sportive.

Daniel, dites-nous: comment avez-vous vécu cette dernière expérience à Paris-Alsace?

Avec énormément d’émotion. Au-delà de l’épreuve en elle-même, il y a eu des moments magiques: le départ à Disney et l’arrivée dans le centre de la très touristique ville de Kaysersberg; il y avait une foule dingue, ça m’a rappelé le bon temps, c’était grandiose, on se serait cru au Tour de France. Quant à ma quatrième place, elle est conforme au niveau de la concurrence. Devant moi, il y avait trois plus jeunes. J’ai vite fait une croix sur un podium éventuel. Pas un souci en soi car le but était de prendre du plaisir. Avec la météo qui m’a bien aidé. Pour ma dernière, le ciel était avec moi, avec cette trentaine de degrés des plus agréables.

Mais était-ce réellement la dernière? En 2019, vous aviez déjà annoncé cela…

Je sais bien et on me taquine encore avec cela: «Mais il raconte vraiment n’importe quoi, le Vandendaul!» Mais là, oui, c’est tout. Il faut une fin à tout et je suis clairement arrivé au bout de quelque chose. Il faut, que je le veuille ou non, mettre un terme à tout ce que demande la marche à un tel niveau. Socialement, cela exige bien trop de sacrifices… Mon entourage, dont mon épouse qui m’a longuement accompagné dans mes sorties d’entraînement pour les ravitos, a assez souffert du temps consacré à la marche. Ma pelouse et mes haies aussi, il est temps que je m’en occupe (rires).

Toutefois, il se dit que, si vous avez tourné une page avec l’annonce que vous ne reviendrez plus sur Paris-Alsace, ce n’est pas encore le chapitre marche que vous avez clôturé samedi…

En mode compétition, si, mais il est vrai que j’ai fait une promesse que je tiendrai. Je serai au départ de l’épreuve de Wadelincourt en août. Mais pas au départ du 100 km comme je l’avais annoncé! Je suis en mode off et je ne veux pas forcer pour dire de forcer. Car je l’ai promis à mon ami Pascal Biebuyck, je serai bien présent

chez lui mais pour un 6 heures ou au mieux un deux fois 6 heures mais pas plus! Une sorte de dernier tour de piste afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de me voir une dernière fois en action. Une façon aussi de dire merci à ceux qui m’ont permis de réaliser de si belles choses sur le plan sportif. Merci à eux! De peur d’en oublier, je ne cite pas de nom mais ils se reconnaîtront…

Quel regard portez-vous sur la marche d’aujourd’hui? Faut-il s’inquiéter de son évolution?

Si vous me demandez si je suis nostalgique de ce que j’ai pu vivre par le passé, et notamment cette incroyable édition de 88 où j’ai fini troisième du «vrai Paris-Colmar» avec des jours et des nuits à marcher, je vous réponds par l’affirmatif. Mais en même temps, si on n’avait pas réinventé l’an dernier cette épreuve en proposant trois versions différentes, allant de 200 à 400 km, je n’aurais jamais pu y reprendre part une dernière fois. Il y a du bon et du moins bon dans l’évolution de la marche.

Mais la balance penche dans quel sens à vos yeux?

Pour la marche de fond, on ne va pas dans le bon sens. Et je crains même qu’elle aille à sa perte… Regardez le sport actuel: dans chaque discipline, grâce aux innovations en termes de matériel, de suivi médical ou d’entraînement, on améliore les perfs. On note des progrès partout, sauf en marche de fond où c’est même la régression. À une époque, j’ai tourné à du 200 km en 22h ou à du 100 km en moins de 10h… On ne voit plus beaucoup cela de nos jours, pour ne pas dire plus du tout! Les jeunes ne sont plus prêts à souffrir dans notre sport.

Est-ce une question d’attrait et donc aussi d’argent?

Le fric? N’en parlons pas car les gens rigoleraient s’ils savaient… Sur ce Paris-Alsace, j’ai payé 60 € d’inscription et j’ai touché 150 € de primes, ce qui me laisse 90 € pour les pleins d’essence et tous les autres frais! Risible mais secondaire à mes yeux car j’ai toujours fonctionné avec comme moteur la seule passion. Mais de nos jours, pour attirer des jeunes, il en faut plus et le financier peut bien sûr aider. Sauf qu’en marche de fond, il n’y en a pas! Cette discipline meurt donc à petit feu, avec des Jeux olympiques qui donnent le ton: le 50 km marche a connu sa dernière en 2021 à Tokyo; désormais, on se limitera à des 20 et 35 km!

Que va faire Daniel Vandendaul de ses journées?

Quelle question, du sport évidemment. Mes baskets, je les remets demain car ça fait partie de ma vie. Néanmoins, ce sera plus cool! Le sport reste le meilleur médicament, celui qui ne coûte pas cher et que je recommande. Ça repousse la vieillesse car il donne la santé.