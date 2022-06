La faillite de l’Excel Mouscron demandée au tribunal

Entre-temps, certains joueurs et employés ont pu rencontrer des syndicats ce mercredi afin de trouver des réponses à leurs questions. Les membres du groupe sportif ont reçu la certitude qu’ils seront libres dès que les curateurs leur auront envoyé leur C4. Cela leur permettra alors de finaliser des transferts. Car actuellement, seulement trois Hurlus ont retrouvé chaussure à leur pied. Nick Gillekens a rejoint Westerlo, où il devra faire face à la concurrence de Sinan Bolat. Christophe Lepoint est parti à Seraing auprès de José Jeunechamps. Enfin, Jason Bourdouxhe a été transféré à Rupel Boom en Nationale 1.

Plusieurs pistes pour le futur

Une fois l’étape de la faillite franchie, il ne restera plus rien du matricule 216 du Royal Excel Mouscron. Mais cela ne signifie pas spécialement la fin du football en cité des Hurlus. Plusieurs pistes sont encore envisagées. Et une nouvelle fois, on peut regretter que tout le monde ne semble pas tirer dans le même sens…

Des tractations avec Mandel sont envisagées. Strive Football, propriétaire majoritaire du club, souhaiterait partir. Le groupe américain serait prêt à vendre le matricule pour une certaine somme (NDLR: on parle d’un montant d’environ 300000 euros). Il se murmure chez certaines sources que Mbo Mpenza pourrait faire son retour à Mouscron par le biais d’une piste exotique. À moins que Strive, qui avait déjà marqué un intérêt pour le Canonnier, profite des divergences de point de vue pour relancer un projet chez les Hurlus.

En coulisses, certains tentent également de convaincre des investisseurs locaux afin de procéder au rachat du matricule.

Enfin, la piste menant au maintien des jeunes du Futuro au plus haut niveau possible (interprovincial?) avec la création d’une P4 masculine et le maintien des filles en P1 est toujours d’actualité. Mais le groupe est en attente d’une réponse de l’ACFF.

De nouvelles réunions sont prévues en cette fin de semaine. Et l’air de rien, il faudra rapidement trancher. Car si on veut espérer un projet cohérent chez les Hurlus, il ne faudra plus trop perdre de temps en chemin. Imaginons que la possibilité d’aller en Nationale 1 se concrétise, il faudra alors trouver un nouveau staff, une nouvelle équipe, un nouvel équipementier… Et en attendant, tous les autres clubs sont déjà en train de préparer le prochain exercice…