La course à pied se vit en famille chez les Abraham

La première course du Basèclois sur l’ACRHO, c’était en 2016 à la Ronde des Sorcières. Il avait alors terminé les 9,4 km en 53 minutes et 56 secondes. Au fil des ans, il a participé à quelques courses. Avant de devenir bien plus régulier cette saison avec 8 participations. " Après mon arrêt du foot, je m’y suis mis plus sérieusement. Je cours avant tout pour rester en forme. J’ai également perdu une petite dizaine de kilos. J’effectue désormais entre 30 et 40 kilomètres par semaine. Parfois en solo, parfois en groupe. "

Une minute gagnée depuis ses débuts

Épicurien de nature, Jordan enchaîne également les kilomètres pour pouvoir continuer à profiter des bons moments de la vie. " La course à pied, c’est avant tout la convivialité. Je suis inscrit chez les Potes O Maltés. On prend plaisir à se retrouver ensemble pour se dépasser sur le tracé. Mais ensuite, on profite autour d’un bon verre. Cela me permet aussi d’aller au restaurant sans avoir de remords car je garde la ligne ", sourit notre interlocuteur.

S’il n’en fait pas une obsession, le trentenaire a vu ses temps bien diminuer par rapport à ses débuts. " Lors de mes premières sorties, je galérai pour atteindre la moyenne de 5’30 sur un 10 kilomètres. Désormais, j’ai gagné une bonne minute. Mais je ne me fixe pas d’objectif particulier. Tout ce que je veux, c’est réaliser une course correcte. Puis, je tombe toujours sur quelqu’un pour me pousser. Ici, à la Kainoise (dimanche), c’est mon frère, Steve, qui m’a demandé de venir. On a couru à deux et il m’a soutenu dans les moments plus durs. C’était un beau parcours. Même si je cours souvent ici, j’ai vu des endroits différents que les autres fois. Malgré la pluie, on a su en profiter.

Lundi, à Maubray, c’est un ami qui a imprimé le rythme. J’avais envie de réaliser un petit chrono. J’y suis arrivé en bouclant les 11 bornes en 4’38 de moyenne. " Notons que ce n’était pas sa meilleure performance de l’année. Jordan avait tenu une moyenne de 4’14 au km lors du jogging du Foyer de Roucourt.

Un premier marathon bouclé en avril

S’il se présente régulièrement sur les organisations du challenge du Hainaut occident – " car tout est toujours bien organisé et que l’ambiance est chouette " –, le Leuzois d’origine prend aussi plaisir sur d’autres disciplines. " J’aime beaucoup les trails qui tournent autour d’une trentaine de kilomètres. J’en effectue certains dans la région, comme celui des Poètes, mais aussi dans les Ardennes. Un jour, j’aimerais bien me tenter sur l’UTMB au Mont-blanc. J’en ai déjà parlé avec Benoît Declève (NDLR: un autre habitué de l’ACRHO) qui a déjà participé à plusieurs reprises à la longue distance. Moi ce serait plus pour la courte ou la moyenne. Mais à voir, c’est assez difficile de se qualifier. Il faut déjà obtenir des points puis avoir de la chance lors du tirage au sort. Mais pourquoi pas un jour...0 "

En avril, Jordan a réalisé un autre rêve: venir à bout de son premier marathon. C’était à Namur avec plusieurs membres de son club. " C’était sympa de le faire tous ensemble. L’ambiance dans le bus, lors du retour, était sympa. J’ai terminé ces premiers 42 kilomètres en 3.42.43. J’avais couru avec mon frère. C’est possible que j’en fasse d’autres dans le futur. Les Potes O Maltés organisent notamment un déplacement pour celui d’Amsterdam. Je dois encore voir si j’y prendrai part ".