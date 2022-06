En catégories de jeunes

Chez les jeunes, au succès (6-1 6-4) de Tiago Choquet en moins de 15 ans 2, on signale aussi celui de Noah Colin face à Nathan Defromont (6-2 7-6) en moins de 15 ans 3. En moins de 11 ans, les tableaux sont revenus à Thomas Rogie qui a battu Adam Mitevoy en finale 4-0 3-4 4-0 et à Matia Reimaeker qui a dominé la poule devant Adam Mitevoy et Tom Stievenart. Chez les 13 ans, Benoît Ravet s’est hissé dans deux finales qu’il a perdues : 6-1 6-3 face à Eliott Verraghen et 6-2 3-6 6-3 contre Nicolas Borremans. Miki D’Agostino a remporté la finale du tableau 3 en dominant Oscar Damilot 6-0 6-3. Chez les filles, Audrey Thomas et Émeline Feron sortent gagnantes chez les moins de 11 ans. En moins de 13 ans 1, Mila Vandecaseyn a battu Pauline Michiels 6-0 6-1. Manon Fraiture a remporté les deux autres tableaux face à Alice Gallant (6-2 6-0) et Pauline Michiels (6-4 6-3). Enfin, du côté des moins de 9 ans, doublé en finales de Yanel Cottin : 4-3 4-0 face à Élyse Fontaine et 4-1 4-0 contre Aurian Dieu. Jules Decelle a aussi brillé, battant Tao Ciccarelli 4-3 0-4 4-2.