En ce week-end prolongé, on avait le droit à deux journées en Nationale 1. Thieulain en a profité pour asseoir un peu plus sa domination en ce début de saison. Les Canaris ont pris six points grâce à leurs succès contre Galmaarden (2-13) et Grimminge (13-5). " C’est mieux qu’on ne l’espérait , avoue Nicolas Becq. On visait les 5 points, on en a 6. Tant mieux ". Si cela a été une formalité dimanche, la lutte a été un plus compliquée ce lundi. " On prend un très mauvais départ. On est mené 0-2. Puis 2-3. On n’était pas dedans. On commettait trop d’erreurs alors qu’eux frappaient bien. Mais à 4-5, on a eu un déclic. "

La suite, c’est neuf jeux de suite pour les troupes de Geert Vandervelden. " On a d’abord veillé à bien atteindre la mi-temps. Puis on prend le jeu d’entrée. Cela nous a lancés. Cela a commencé à mieux tourner pour nous ". Grâce à ces deux victoires, le Wolfpack s’isole en tête avec une petite unité d’avance sur Kerksken. " Même si cela a moins d’importance avec les play off, on ne se privera pas si on peut finir la phase classique en tête. Cela montre aux autres que l’on est bien présent. "

Ogy est passé proche d’un week-end totalement loupé. Mais à 2-7 contre Gaalmarden, les Lessinois se sont réveillés. Notamment grâce à une balle expédiée outre par Masure alors que tout le monde pensait à la chasse. " C’est le genre de points qui peut réveiller l’équipe. Heureusement parce qu’on a été exécrable en 1rearmure. On a montré un autre visage en 2e. On frappait beaucoup mieux. On a aussi échangé Maxime Ghislain et Daubechies entre le petit et le grand milieu. Certains se sont demandé ce qu’on faisait mais c’était un changement gagnant. "

«On n’est pas à notre place»

Par contre, la veille contre Kerksken (13-5), les Jaunes n’ont pas eu voie au chapitre. " Mais on a un goût amer car on devait au moins prendre un point. Toutefois, ce n’est pas là qu’on doit s’en vouloir. C’est à cause des luttes contre Grimminge ou autre qui nous mettent dedans. À cause de cela, on n’est pas à notre place… Les deux prochains matchs, contre Maubeuge et Mont-Gauthier seront importants. On doit à tout prix bien finir notre premier tour pour encore rêver des play off ", conclut le cordier.

Enfin, Isières a connu un week-end pour le moins particulier. Dimanche, il s’est déplacé jusqu’à Baasrode pour rien. La pluie en empêchait la rencontre de se tenir. Le lendemain, Dimitri Dupont et les siens ont dû puiser dans leurs réserves pour venir à bout de Maubeuge (13-10).