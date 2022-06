Retour gagnant de Joost Dewaele

Après une éprouvante Kainoise samedi et un temps détestable surtout pour tous les bénévoles (ravitailleurs, épongeurs, signaleurs – n’hésitez jamais à les remercier -, et organisateurs), les conditions de course n’étaient pas si mauvaises. Mais ce matin à Maubray, pour le Jogging du Vieux Canal, tout, ou presque tout, était passé en mode "sec"! Et le soleil s’est même montré.