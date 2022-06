N2: objectif atteint pour Œudeghien

Déjà un écart pour Blicquy…

Tourpes voulait montrer de suite que la défaite de la semaine dernière n’était qu’une petite erreur de parcours. " On avait très mal joué en 2epériode , rappelle Loïc Clément. On livrait mal et on a commis trop d’erreurs à la frappe. Si on ne vise pas entre les lignes, c’est impossible de gagner un match. On s’en voulait et on avait l’envie de repartir de suite de l’avant. " Brussegem en aura fait les frais en se voyant infliger un violent 13-2. " Il y a quelques blessés chez eux. Ils sont dans une mauvaise passe à cause de cela. On sent qu’ils sont moins dedans. Dès que l’on a commencé à enchaîner les jeux, ils ont craqué. La rencontre a rapidement tourné en notre faveur ". Ce lundi, c’était un duel quasi régional qui attendait les hommes de Sébastien Potiez, avec un déplacement à Sirault. " L’objectif était la victoire, on l’atteint. On savait qu’il fallait bien jouer entre les lignes pour provoquer leurs erreurs. Cela a bien tourné. On atteint la pause à 7-2 ou 7-3. Durant toute l’opposition, on a réussi à garder un ou deux jeux d’avance. Regrette-t-on l’unité perdue?Non pas du tout. Sirault la méritait ", détaille le cordier qui prend beaucoup de plaisir pour sa 1resaison à ce niveau. " Mon intégration a été plus rapide que je ne le pensais. Je me sens bien et je m’entends très bien avec mes autres coéquipiers. On rigole beaucoup ensemble. Cette bonne ambiance explique notre bon début de saison. "

Blicquy a, lui, connu un week-end difficile. Il n’est pas parvenu à prendre un point suite à ses défaites contre Genappe et Biévène (deux fois 13-5). Les Verts voient déjà un petit écart se creuser avec leurs concurrents directs…