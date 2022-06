De passe-temps à arbitre reconnu par la FIFA: le beau parcours d’Alageyik

Aujourd’hui âgé de 36 ans, le Bernissartois est reconnu comme arbitre de futsal FIFA (fédération internationale de football) depuis 2018. Une discipline à arbitrer qui n’était d’ailleurs pas un premier choix, comme il nous l’explique " J’ai donc commencé par le football il y a 17 ans, avant de me lancer dans le futsal 3 ans plus tard. L’avantage que je trouvais à ce dernier est que, en l’espace d’une heure, ma prestation était terminée et je pouvais consacrer mon temps à autre chose. Le futsal est aussi plus beau à suivre d’un point de vue technique, avec beaucoup de vitesse et vivacité ".

Le seul Wallon au niveau FIFA

Finalement, Yasin peut se vanter d’être à ce jour le seul arbitre de futsal wallon reconnu officiellement par la FIFA. Toutefois, le très sympathique local reste humble et préfère placer sa fierté ailleurs: " Ma plus grande joie reste le chemin parcouru pour en arriver là, mais aussi de pouvoir représenter la Belgique à l’étranger ", précise-t-il.

La Belgique, il l’a d’ailleurs déjà représentée en Croatie, en Suède, en Moldavie et en Bosnie, à l’occasion de la Ligue des Champions de futsal ou à l’occasion des qualifications à la Coupe du Monde.

De lourds déplacements qui s’ajoutent à sa profession principale d’éducateur, mais qu’il parvient à négocier sans tracas: " J’ai la chance d’avoir un employeur conciliant, qui a de suite compris ma situation. Je prends donc congé lorsque je dois me déplacer et ensuite, je rattrape les heures manquantes ", détaille Yasin.

Outre l’UEFA, le Bernissartois exerce en saison régulière au sein de la D1 belge, et à l’occasion des grosses rencontres de D2.

La pédagogie avant tout

Le dialogue reste l’une des qualités indispensables pour exercer l’arbitrage. Un trait de caractère reconnu et souvent vanté par les joueurs quand il parle de notre local: " Les joueurs, que je connais à force de les côtoyer, m’apprécient principalement pour la pédagogie dont je fais preuve. À la différence du football, le terrain est si petit en futsal que la moindre erreur se paye cash. Il est ainsi important d’expliquer chaque décision aux acteurs, d’avoir une certaine proximité avec eux, tout en se faisant respecter ".

Des atouts qui lui ont donc permis d’atteindre cet échelon international, qui pourrait en appeler d’autres à l’avenir " Le niveau FIFA maximal est celui d’Elite. Il est très difficile de l’atteindre car un seul arbitre par pays est désigné à cet échelon. Je n’en fais pas une obsession mais atteindre ce palier serait une belle consécration ", conclut le sifflet de la cité des Iguanodons.