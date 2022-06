Après quatre ans d'attente, Thomas Vanneste a infligé son premier KO chez les pros

Comme ce fut le cas pour beaucoup de personnes, le virus a pourri la vie du puncheur. " En 2021, j’ai eu un petit espoir. Mais les galas ne pouvaient se faire qu’avec très peu de public. C’était donc impossible car c’est un budget d’organiser un tel événement. Ensuite, j’ai rencontré des difficultés à trouver un adversaire. Dans ma catégorie, on est que trois en Belgique. L’un a refusé car il avait peur de mon expérience en K1 alors que l’autre n’avait que deux combats. Ensuite, je devais faire face à un mec de l’Est. Mais la veille de la rencontre, j’apprends qu’il a un test Covid positif. C’est embêtant parce qu’à chaque fois, j’effectue une grosse préparation. Mais elle tombait à chaque fois à l’eau. "

Objectif titre national

Heureusement, Alain Vanackère lui avait promis qu’il le mettrait à l’affiche d’un de ses shows dès que ce serait possible. Et la promesse a été tenue. " Même s’il y a encore eu quelques rebondissements. Je devais affronter un Serbe qui a 20 combats à son actif puis un Italien qui en a 40. Puis cela a été un Français qui est revenu sur sa décision. J’ai eu un peu peur. Mais au final, on a su trouver un Tchèque: Thomas Pollak. "

On ne sait pas si c’est dû à la frustration engendrée par la longue attente mais Thomas Vanneste aura été expéditif sur le ring. En 2 minutes trente, il a envoyé son adversaire au tapis. " C’était l’objectif fixé avec mon coach, Michel Taki. On s’était préparé pour cela avec notamment des sparring avec Ryad Merhy. J’étais très bien physiquement. J’ai atteint mon objectif mais je ne suis pas satisfait à 100% de ma prestation. Je n’ai pas boxé comme je le voulais. J’ai porté de suite une grosse frappe et il a pris peur je pense. Il s’accrochait tout le temps. C’était haché. Je ne peux pas être heureux à 100% parce que ce n’était pas spécialement beau. "

Quoi qu’il en soit, le résultat est là. Et le Hurlu espère poursuivre sur cette lancée lors de ses prochains rendez-vous. " Ce sera le 8 octobre à la maison, au BC Talki. Le 20, ce sera une nouvelle fois à Charleroi. J’espère trouver un opposant pour un 8x trois minutes. Car je suis obligé de faire une fois ce type de combats avant de pouvoir espérer lutter pour le titre de champion de Belgique. C’est clairement mon objectif. "

Voilà les boxeurs du Royaume prévenus! Thomas a dû patienter. Mais il ne compte plus perdre de temps en chemin.

Quand il était déjà au plus haut niveau en K1, Thomas Vanneste s’entraînait déjà régulièrement au BCTalki à Blaton. " Et déjà à l’époque, c’est grâce à ma technique en anglaise que je faisais la différence ". Quand le Mouscronnois s’est redirigé vers cette noble discipline, c’est donc tout logiquement qu’il s’est tourné vers Michel Talki pour poursuivre sa progression.

" Michel et moi, on est un peu comme Mickey et Rocky dans le film. On a une relation très forte. Il a 76 ans donc j’espère vraiment pouvoir lui offrir un titre national au plus vite. "

Avant de voir plus loin avec les ceintures européennes voire mondiales?" On est déjà satisfait de la structure professionnelle qu’on a su mettre en place avec les sponsors. Après, il est certain que c’est difficile de ne vivre que de la boxe en Belgique. On gagne mieux quand on part combattre à l’étranger. Mais je n’oublie pas que Michel à 76 ans. C’est plus difficile pour lui de faire de longs voyages. Et vu notre relation forte, je ne me vois pas aller avec un autre entraîneur pour l’instant. "