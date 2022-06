Victor Vico tient sa revanche des Marbriers

Et on ne sait pas si c’est dû seulement aux conditions climatiques mais Victor Vico n’avait pas l’envie de traîner en chemin. 1h13 après le départ, avec une impressionnante moyenne de 3’29 au km, il a passé la ligne afin de décrocher sa sixième victoire de la saison. Il en profite également pour prendre une petite revanche sur Dylan Dame, qui l’avait battu au sprint sur le Jogging des Marbriers à Basècles. Juste avant la remise des trophées, le lauréat du jour revenait sur sa course. " On a eu une forte pluie pendant 30 minutes environ. Mais ce n’était pas trop dérangeant. On est rapidement parti à deux avec Dylan Dame. On est resté 14 kilomètres ensemble. Comme à Basècles, il n’a pas pris spécialement beaucoup de relais. On allait à une bonne vitesse. Avec notamment deux bornes à 3’15. Je sentais que cela devenait plus difficile. Mais à ce moment-là, j’ai entendu que les pas de mon adversaire s’éloignaient peu à peu. J’ai gardé mon rythme et j’ai essayé d’accélérer un peu. Quand je me suis retourné quelques bornes plus loin, j’ai constaté que j’avais une trentaine de secondes d’avance. "

Une avance qu’il a continué à creuser pour terminer plus d’une minute devant son dauphin. "J e voulais courir vite car cela permet de prendre plus de points. J’avais pour objectif de descendre sous les 3’35. Je fais mieux au final. Je suis bien parti pour décrocher le classement général. C’est devenu un objectif. J’ai déjà remporté les longues qui offrent le plus d’unités. Je suis à quatre sur quatre sur les patronnés ", rappelle celui qui se voit bien tester le triathlon dans le futur. " Mais pour cela, je dois encore progresser en course à pied car les meilleurs tournent en 3’10 ". Vu la vitesse à laquelle progresse Victor Vico, on ne doute pas une seconde qu’il en est capable.

Chez les dames, Virginie Dujardin s’est imposée en 1h33 (4’25 au km). Mais vu la difficulté de la course, avec sa mythique montée du Mont Saint-Aubert, et la météo catastrophique, il y avait bien 256 gagnants ce dimanche matin.