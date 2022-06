Une belle réussite au premier «Bruno Spiers»

Plus loin devant, les vainqueurs sont Jeremy Stoltz, Frank Derache et Loïc Dambrain. Ils éliminent une équipe de Ronchin à 13-4 en quarts, puis inscrivent 13-11 face à un team de Saint Saulve. Massimo Cascone, Quentin Gras et Jeremy Plouchard sont également sans faute, mais Jérem, Frank et Loïc se classeront premiers, ce qui leur vaut une invitation à la finale 2023. "À l’occasion du Mémorial, un cadre a été réalisé pour qu’on n’oublie pas que le Scaldis, aujourd’hui disparu, avait été créé en 2008 par Romuald Waernier et… Bruno Spiers."

À Ormeignies

L’Ormeignies PC reprend vigueur après l’interruption Covid et deux beaux tournois viennent de s’y dérouler en bordure du Spoculo. Dans le 1er, Philippe et Mathieu Moulard s’installent en tête d’un peloton de 50 partants et gagnent tout pour 4+44, soit une moyenne de +11 points par tour, de quoi écœurer les adversaires. Les Ormeigniens Frédéric Demaret et Yoann Mactellinck suivent à 4+16. Sylvie François et Jean-Luc Laurent sont à 3+17, Bernard Delbecq et Daniel Germijns à 3+16. Ormeignies place également Michel Frédéric et Jean-Paul Mactellinck à 3+12, Marie-Claire et Gaëlle Labeau à 3+14, ainsi que Jordy et Bruno Remy à 3+11.

Le second concours, le classique de l’Ascension, était organisé au profit du Home Livémont de Blicquy avec 43 doublettes dont quatre de l’institution. Du beau monde sur les pistes et trois équipes sans défaites Daniel Pinaton et Joseph Triolo à 4+42. Sylvie François et Jean-Luc Laurent concluent sur un 13-4 pour 4+29 et les Tournaisiens Victor Maton et Éric Wettel sont sans défaites eux ausi à 4+26.

Les plus de 50 ans

Au Tournai PC, Christian Delcourt et Thierry Delvaux s’imposent sur une victoire à 13-8 en finale pour 4+22. Daniel De Ro et Jean-Paul Wuilcot, victimes d’un 8-13 en entrée reviennent à 3+23. William Vandenbossche et Willy Lekoeuche, battus 8-13 aussi dans la 3e par les vainqueurs du jour, passent à 3+19. Quant à Éric Wettel et Jacques Gustin, ils cèdent la seconde sur le score de 7 à 13 face à William et Willy qu’ils suivent, à terme, à 3+15.

À Lessines, le tournoi organisé à la mémoire de Jacqueline Duchatelet et Roger Foucarte a regroupé 80 joueurs. Patrick et Rudy de Saint-Amand inscrivent 13-8 contre Alain Caira et Thierry Vanden Hoek et se classent premiers à 4+38. Victor Maton et Jean-Paul Wuilcot suivent à 4+34 sur une victoire à 13-10 contre les repêchés Vladimir Bugica et Claudy Maes. Jacques Gustin et Joseph Triolo sont sur le podium à 4+33 grâce à un 13-7 contre Alain et Noël Thauvin

Derrière ces six finalistes protégés, Georges Godart et Jean-Luc Leporcq sont à 3+19; Naïm et Christian Detemmerman à 3+13; Philippe Vanden Bosch et Patrick Storme, 3+13; Bernard Girod et Jacques Ponchaut, 3+11; Pierre Rucquoy et Maryse Pée, 3+7; Didier Letellier et Bruno Lévêque, 3-3; etc.