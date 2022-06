Un Sirault au goût de victoires retrouvées

Roland, que dire de l’entame de saison de Sirault?

Les débuts n’ont pas été conformes aux espérances. On a intégré quatre nouveaux éléments, il a fallu que la mayonnaise prenne. On a connu des soucis de réglages. On a perdu trois fois. Sans discussion face à un solide Ninove. Il y a plus de regrets face à Brussegem et Genappe. Avec plus de répondant à la frappe, on gagnait.

Depuis ces trois revers, il n’y a eu que des victoires…

Il y a eu un déclic: la victoire contre Baasrode en Coupe de Belgique. On n’était pas favori face à ce gros calibre de la N1 mais on a sorti une belle lutte. Depuis, on a pris 10 des 12 points mis en jeu en championnat. L’éclosion de Florent Verset au fond fait du bien. Et les autres se mettent au diapason, ce qui nous rassure.

Étiez-vous inquiet?

On n’a jamais crié haut et fort qu’on voulait remonter dans l’immédiat mais dans les deux ans, c’est l’objectif! Quand ça ne tourne pas, c’est toujours un peu stressant. On s’est demandé si on n’était pas moins fort que Genappe, Ninove ou Tourpes mais après avoir su battre Baasrode, l’on sait désormais que non!

Ce lundi, il y a un certain Sirault-Tourpes au programme…

La veille, il y a surtout un déplacement à Saint-Servais. La victoire y est impérative pour recevoir Tourpes dans de bonnes conditions. Sa première place avec une avance de quatre points atteste que c’est une très belle équipe. Sans doute la meilleure! Le jeune foncier Loïc Clément me plaît beaucoup. Il y a Antoine Huart qui est un ancien de chez nous; il est très régulier. Les Tourpiers ont des cordants de valeur et d’excellents livreurs, des éléments qui frappent bien… Ils sont favoris mais on se battra bec et ongles pour leur infliger leur seconde défaite.

Le retour des play-off ne rend plus indispensable un parcours le plus proche possible de la perfection en phase classique…

C’est vrai mais il sera important de finir parmi les quatre premiers pour hériter au premier tour de play-off d’un adversaire classé entre les places 5 et 8. Une fois là, on jouera le coup à fond avec la mentalité d’aller toujours plus haut.

Plus haut, c’est la N1! La saison dernière reste-t-elle un regret?

C’est la plus noire depuis mon arrivée en 2014… Jusque-là, j’avais été assez fier de maintenir Sirault au plus haut niveau malgré un budget limité par rapport à la concurrence. Mais l’équipe était trop faible à la livrée et il y régnait une mauvaise ambiance. On a assisté à d’incroyables déconvenues. Après avoir gagné deux de nos trois premières luttes, on n’en a plus gagné qu’une sur les dix-neuf suivantes. Ça s’engueulait, c’était juste déplorable! D’où la lessive réalisée avec deux joueurs gardés.

Il n’y aura pas de deuxième lessive l’année prochaine…

Non, on gardera les mêmes, à part Kevin Bouchat remplacé par Sven Stievenart de Villers qui a longtemps joué en N2 à Vaudignies. On a la volonté d’installer une vraie stabilité en misant sur des joueurs qui ont une mentalité exemplaire et qui se battent pour le club.

Ce dernier a-t-il souffert de la crise liée au Covid?

Comme partout ailleurs, oui! On a perdu 30 à 35% de nos sponsors. On a réussi à garder les plus fidèles. On a heureusement aussi notre tournoi en août qui offre une grosse rentrée. Sans oublier le partenariat avec le Festival de Dour! Mais on a perdu de l’argent et on a dû revoir notre budget à la baisse même si ce qu’on offre aux joueurs reste correct. Mais le plus criant est le manque de bénévoles…

Sirault en souffre-t-il?

Bien sûr! On avait des jeunes, on n’en a plus, partis à Tourpes ou Thieulain car là-bas, il y a les éducateurs pour les encadrer. Manquant de bénévoles, on ne sait plus leur offrir ce suivi. On reste dès lors avec nos trois équipes adultes. Pas l’idéal pour l’avenir! Mais on se bat, on est une poignée à croire en l’avenir de la balle.