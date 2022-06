Le bénévolat n’a pas toujours que du bon

1. Samedi Vive inquiétude au sujet de l’Excel Mouscron car le délai que se sont habilement – humour! – donné ses dirigeants prendra fin d’ici 72 heures. Il va falloir que ça bouge sérieusement – encore humour! – du côté du Canonnier si le foot hurlu ne veut pas être affiché une seconde fois en 13 ans, la faute à une leçon d’excès financiers et de mauvaise gestion qui n’a pas été retenue. À la mi-mai, pour s’accorder sa quinzaine de répit, l’Excel a émis l’idée d’un éventuel rachat par un Suisse. C’était assez flou, on a évoqué un ancien joueur ou un homme d’affaires! En fait, chacun s’en fichait de la personnalité du fameux Helvète. Qu’il soit banquier, guide de montagne, coutelier, chocolatier ou bien fromager, tout le monde buvait les bonnes paroles de Ruddy Naessens, le directeur commercial de l’Excel annonçant une "piste sérieuse" ! Mais dix jours plus tard, plus rien, plus de nouvelles… Enfin si, en fait, il paraît que le soi-disant candidat investisseur était horloger. De quoi jouer la montre…

2. Dimanche Il y a une paire d’années, quand le club de rugby des Collines s’est créé sous l’impulsion de Didier Sanders, on se souvient que, pour faire la pub de son sport, le dirigeant de Frasnes avait sorti la sacro-sainte expression: "Le foot est un sport de gentlemen joué par des brutes; le rugby, un sport de brutes joué par des gentlemen." Didier avait ajouté: "Cela s’applique aussi au niveau des supporters; on n’est pas dans le même type de comportement en matière de respect." Ça nous revient car, ce samedi, on a joué les finales des plus prestigieuses coupes d’Europe en rugby et en foot. Les deux matches avaient lieu en France, à Marseille pour la Champions Cup, à Paris pour la Ligue des Champions. Avec un club anglais présent dans chacune d’elles: La Rochelle-Leinster au Vélodrome, Real Madrid-Liverpool au Stade de France. Deux matches à très gros enjeu! Un contexte quasiment similaire mais un résultat différent: pas le moindre heurt sur le Vieux-Port, grabuge à Saint-Denis! Gentlemen dans la cité phocéenne, brutes dans la capitale.

3. Lundi Lendemain de Giro avec parution du classement mondial à l’UCI: sixième place pour les Wanty, forts de deux succès d’étape en Italie et des Tops 10 au général pour Hirt et Pozzovivo! L’équipe gérée par Jean-François Bourlart domine les autres teams belges, Quick-Step, Alpecin et Lotto. Elle est loin devant des Movistar, Trek et autre DSM. Ça s’arrose, non? Allez, champagne pour tout le monde… mais en laissant surtout Girmay le plus loin possible des bouteilles!

4. Mardi Communiqué laconique de l’Excel: "Le conseil d’administration a décidé de faire un aveu de faillite. C’est avec peine et déception que l’on a dû se résoudre à cette décision." Triste décision sans nul doute, mais aussi sûrement la plus réfléchie depuis maintenant près de dix ans…

5. Mercredi Si on vous donne l’impression de se réjouir de la disparition de l’Excel, c’est qu’à un moment, il faut savoir ne pas s’obstiner, regarder la réalité en face et tirer les bonnes conclusions. Le foot pro rêvé par beaucoup à Mouscron ne peut plus durer car, depuis bien des années, il se matérialise par un amateurisme le plus complet en termes de gestion! Et si on parle de l’aveu de faillite comme de la meilleure décision prise depuis dix ans, c’est en rapport à celle prise en juin 2012 avec l’éviction de Philippe Saint-Jean de son rôle d’entraîneur après pourtant deux montées successives. D’un foot sensé, le club est alors passé à de l’insensé. En confiant sa destinée à Lille, en voulant à tout prix revenir en D1 sans considérer tout le contexte extra-sportif, en croyant avoir trouvé son ange gardien, le club hurlu a vendu une première fois son âme au diable. Zahavi, Piempongsant et Lopez ont par la suite, tour à tour, joué le rôle de Cerbère maintenant l’Excel en enfer. Pour certains, le foot pro n’avait pas de prix. Pourtant, leur entêtement et leur irresponsabilité à laisser n’importe qui tenir les rênes font payer le prix fort à l’Excel, qui s’est brûlé les ailes en voulant renouer avec le glorieux passé du grand frère Excelsior.

6. Jeudi Il n’en démord pas, Patrick Declerck: "J’ai tout essayé mais je ne suis qu’un bénévole." Bref, le président de l’Excel ne veut pas se considérer comme responsable du fiasco, en rappelant au passage qu’il ne s’est jamais sucré sur le dos du club. Bon allez, on le croit mais alors, ça veut dire que le bénévolat n’a pas que du bon. Très honnêtement, on aurait préféré qu’il se prenne un petit bifton chaque fin de mois, histoire qu’il s’implique plus, plutôt que de se la jouer homme au grand cœur tout en s’en fichant royal.

7. Vendredi Mouscron peut-il nous refaire le coup de Péruwelz, dénicher le matricule d’un club pour relancer une activité? Bref, une autre fusion avec un club du coin pour se sauver la face. Il y a eu le RMP en 2009, il est évoqué le RMM – pour Royal Mouscron-Menin –, le RMR – pour Royal Mouscron-Renaix –, et le fantasmagorique RMT – pour Royal Mouscron-Tournai – en 2022. Mais là aussi, qu’on arrête! Stop à ce genre de fusion qui vide les clubs de leur âme et qui vide les stades de leur public. La solution est ailleurs, dans un foot plus populaire, plus réaliste, plus réalisable, plus terre à terre. Que Mouscron puisse l’entendre!