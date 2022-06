Du lourd pour Isières et Ogy

Une double journée en ce week-end de Pentecôte et elle ne sera pas piquée des vers pour nos équipes de N2. Avant d’aller du lundi en entité saint-ghislainoise, Tourpes, toujours leader malgré son revers à Œudeghien dimanche dernier, recevra Brussegem, le sixième. Les Frasnois des Amis de la Balle voudront, eux, confirmer leur récent succès face aux voisins tourpiers et ce sera sûrement moins difficile de le faire dimanche à Fontaine que le lendemain contre Genappe, deuxième ex aequo avec Sirault. Avant-dernier, Blicquy ira à Genappe, puis à Biévène. Trois unités sur l’ensemble des deux luttes seraient bienvenus !