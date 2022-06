Voilà donc l’équipe A du club en N1. L’objectif du début de saison était très clair et il a été atteint. Et maintenant? La Palette Bon-Secours peut-elle envisager un jour une montée en Super Division? C’est possible. Cédric Merchez n’a par exemple jamais caché cette ambition pour le club.

Au niveau de l’effectif, le Polonais Wloczko s’en va et il sera remplacé par un Lituanien, le jeune B0 Ignas Navickas, qui devrait lui aussi apporter de belles satisfactions. Merchez et Eudier seront toujours là. Corentin Michel progresse et le club possède d’autres forces vives de qualité. L’arrivée d’un B2 de Don Bosco est annoncée pour la N2 et celle d’un B6 pour la P1. Le futur s’annonce serein.

Dans un premier temps, la Palette tentera de se rassurer au plus vite à l’échelon supérieur.

" Ce sera d’abord le maintien, d’autant qu’avec la nouvelle réforme des séries intervenue cette année, le niveau sera très costaud avec dans la série des clubs ayant déjà une équipe en Super division , confie Vincent Colin, le président. On va d’abord emmagasiner de l’expérience. Je pense que nous pouvons jouer le maintien et continuer à faire évoluer nos jeunes sans trop de pression. "

La Super… pas tout de suite

Et la montée en Super Division? Pour le président, il est encore un peu tôt de l’envisager, même si la volonté est bien présente. " La Super n’est pas encore à l’ordre du jour. Je veux dire que ce n’est pas une obligation. Mais bien entendu, si l’occasion se présente, pourquoi pas? Néanmoins, je le répète, ça ne fait pas partie des objectifs à court terme. Après, vu que les clubs de N1 qui ont déjà une Super ne peuvent de toute façon pas monter, nous pouvons par exemple terminer sixièmes ou septièmes et être montants si les équipes devant nous en possèdent déjà une. En attendant, on poursuit cette fête pour nos joueurs qui attendaient cette montée depuis trois ans. "