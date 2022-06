Fort de sa victoire sur la 1recourse du championnat italien d’endurance, sur le circuit de Pergusa, notre pilote régional va entamer ce rendez-vous avec le plein de confiance. L’objectif sera clair: faire mieux que lors de la première course du GTWorld Challenge endurance.

Pour rappel, sur le circuit d’Imola, Baptiste Moulin, accompagné de Marcus Paverud et Michael Dörrbecker, avait terminé 26edu classement général et 7ede sa catégorie (Silver Cup). Une position finale un peu décevante car la course se jouait à domicile pour la team Vincenzo Sospiri Racing. Mais il faut préciser que les pilotes de la marque Lamborghini avaient dû prendre le départ en fond de grille parce que leur meilleur chrono avait été refusé en qualification. Espérons pour Baptiste qu’il ne vivra plus une pareille mésaventure en France. Et qui sait?Il pourrait alors connaître son premier podium de la saison en GTWorld.