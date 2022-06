La Tournaisienne Camille Laus prendra part à la manche de Diamond League de Rabat

Camille, quel est votre ressenti à quelques heures de votre participation à une si belle compétition?

Ce n’est pas le genre de courses auxquelles j’ai l’habitude de participer. En dehors du Mémorial Van Damme, c’est la première fois que je vais en Diamond League. Je suis super heureuse d’obtenir un couloir. Car derrière les championnats du Monde ou d’Europe, c’est la compétition la plus prestigieuse de la saison. Il y a beaucoup de meetings, c’est peut-être pour cela que j’ai une place. Mais je compte bien en profiter. Même si cela a entraîné une variation dans mon calendrier. Je devais aller en Slovaquie le 9 et à Genève le 11. J’ai décidé d’annuler ma 2eparticipation.

La concurrence sera féroce. Est-ce que cela vous stresse?

Non, je préfère cela! Faire face à de belles adversaires, cela ne peut que me pousser dans la dernière ligne droite. Cela aide. Je vais être dans un beau stade. Tout est réuni pour vivre une belle course. À moi de bien appliquer les consignes.

Vous êtes descendu deux fois sous les 52 secondes (51.77 et 51.99) et vous vous rapprochez de votre record personnel (51.49). Sera-ce un objectif dimanche?

Je ne prends jamais le départ d’une course en pensant à mon chrono. Le principal, ce sont les consignes. Mais je suis très contente d’être redescendue sous les 52 secondes. Ce n’était plus arrivé depuis quatre ans. Je sens que je pourrais battre mon record cette saison. Je l’ai dans les jambes. La confiance est là.

C’est de bon augure avant été rythmé par les championnats du Monde (en juillet à Eugène, E-U) et d’Europe (en août à Munich).

Chaque année est importante. L’année passée, c’était les Jeux. Mais c’est sûr qu’il est toujours mieux de se sentir en forme avant de tels événements. On va essayer d’en profiter un maximum. Même si participer à deux grands championnats, cela peut être fatigant.

Deux grosses compétitions, cela laisse place aux possibilités. Privilégieriez-vous l’une ou l’autre pour votre carte individuelle?Ou le relais sera-t-il prioritaire?

C’est une discussion que je dois avoir avec jacques Borlée et Carole Bam. Mais il est clair que j’accorde beaucoup d’importance aux relais. Je suis donc prête à faire un pas de côté sur mes ambitions personnelles. Car il faut être claire: il y a plus de chances que j’aille en finale avec les Cheetahs que seule. Puis, j’adore le relais! Mais si on a une belle densité d’athlètes, qui permet de mettre une équipe bis en séries, qui sait ce qu’on peut faire?On verra. C’est trop tôt pour penser à cela. Je préfère ne pas m’en occuper pour l’instant. J’ai le temps de voir venir.

Cela dépendra aussi du pic de forme à ce moment-là?

Sur ce point, je laisse Jacques (Borlée) gérer. Mais je sais que je serai en forme pendant l’été. Car ce sera la période la plus importante de l’année. On va continuer à faire monter la forme doucement en vue de ces objectifs.

En tout cas, vous paraissez plus sereine que jamais. Et cela se ressent dans vos chronos.

C’est la première fois depuis longtemps que je retrouve autant de confiance dans mes courses en individuel. J’arrive à me montrer constante. Je pense que cela vient du stage que j’ai effectué aux États-Unis (en Floride). J’ai pu en plus participer à plusieurs compétitions. Cela m’a permis de prendre de l’expérience et du rythme. C’est à retenir pour les prochaines saisons.