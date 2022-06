Anthony Letellier promu en D1B: «Le monde pro?Une fierté car il y a eu beaucoup de travail»

Anthony, félicitations! Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris que vous étiez nommé dans le monde pro?

Merci. C’est forcément beaucoup de joie car il y a eu énormément de boulot derrière. Cela faisait un moment que je courais après cela. Cela faisait notamment trois ans que j’étais dans le groupe élite de l’ACFFmais aussi dans le Top B-Core qui rassemble les meilleurs arbitres amateurs.

Mais avec l’arrivée du Covid, votre progression a été ralentie pour ne pas dire quasiment stoppée…

Cela a été effectivement deux années spéciales. La première saison, les championnats ont été stoppés alors que la deuxième, cela ne s’est pas joué… Forcément, cela met un coup au moral et au mental. Car l’exigence reste la même si on veut y arriver. Il fallait continuer à s’entretenir physiquement et mentalement. Même sans l’objectif qui est le match du week-end. D’autant qu’il y avait pas mal d’inconnus. On devait suivre les Codecos et espérer que cela reprenne au plus vite. Dans cet instant difficile, j’ai pu compter sur mes proches. Ma compagne et mon papa ont été des personnes très importantes. Elles m’ont toujours poussé pour que je ne lâche pas.

Heureusement, la Fédération vous a permis de garder un pied dans le monde du football.

J’ai pu arbitrer des matchs en Scooore League (la D1 féminine) et être 4een D1B. Cela permettait de garder contact avec le monde du ballon rond. Cela faisait du bien car dans les divisions en dessous, il n’y avait plus rien!

Le petit point positif du confinement, c’est que vous avez pu travailler les langues.

Il faut à tout prix le néerlandais et l’anglais pour pouvoir passer dans le monde pro. Lors de mon cursus scolaire, je n’avais pas suivi beaucoup de cours. Je n’avais par exemple jamais fait d’anglais. J’avais pris des cours d’espagnol. C’était plus à la mode à cette époque (rires). J’ai donc dû rattraper un fameux retard, notamment grâce à des cours du soir. Mais c’est fondamental pour espérer progresser dans ma fonction. La communication est très importante. Il y a le langage corporel mais le verbal est tout aussi important. Je ne dois pas être parfait trilingue. Mais je dois pouvoir me débrouiller.

Savez-vous déjà quel sera votre programme à la rentrée?

Je sais juste que je dois être prêt pour le 11 juillet, jour des tests physiques et écrits. Ici, je vais prendre quelques jours de repos car je viens de terminer ma saison. Ensuite, je vais retravailler physiquement mais aussi étudier les points de règlement qui changent, revisionner des phases particulières de la saison dernière… Après, j’aurai une préparation semblable à celle d’un joueur. Je vais arbitrer quelques matchs amicaux avant d’arriver au centre en D1B ou en tant que 4edans la même division ou en D1A.

Avec ce premier objectif atteint, il faudra désormais en poursuivre un autre.

Je vais d’abord bien m’intégrer dans ce monde qui est tout nouveau pour moi. Je vais performer au maximum, progresser puis j’espère forcément arriver en D1A. Bien sûr, je pense aux Coupes d’Europe ou autres. Mais pour l’instant, cela ne reste qu’un rêve…

Avec Alexandre Boucaut, vous ne serez que le 2earbitre de Wapi dans le monde pro. Cela doit être une fierté?

C’est vrai. D’autant qu’Alex a été mon coach cette année. On a beaucoup bossé ensemble. Il m’a amené un véritable plus. On a regardé des vidéos ensemble, il m’a conseillé sur le management… Il m’a vraiment légué son expérience. Il a pris ce rôle très à cœur. J’ai beaucoup de chance de l’avoir eu. Stéphane Gleton a aussi joué un rôle important dans ma progression.

Cette promotion va également changer des choses dans votre vie privée et professionnel.

Je suis éducateur à la Sainte-Union de Kain et j’ai beaucoup de chance de compter sur une direction et des collègues qui me soutiennent à 100% et me permettent d’aménager mon horaire pour m’entraîner ou pour aller arbitrer. Ce sera encore le cas lors de la saison à venir et je tiens chaleureusement à les remercier.

À l’aube de cette nouvelle aventure, vous rendez-vous compte du chemin parcouru?

Je ne vais pas vous mentir: pas vraiment… Pour moi, c’est une continuité du parcours commencé il y a onze ans. J’ai beaucoup travaillé et j’ai la chance que cela se passe bien. Quand je rangerai mon sifflet, je me dirai peut-être: «Wahou». Par contre, je me souviens très bien de mon premier match. C’était sur le terrain de Warcoing pour une rencontre d’Obigies. Dans la catégorie que l’on appelait encore minimes à l’époque.