Dans ce cadre, la Raidingteam, formé par un groupe d’amis originaires de Rumes, a décidé d’agir. Samedi, sur le coup de 12h, les huit potes vont se lancer dans un défi sportif: courir en relais pendant 24 h sur un parcours d’environ 5 km tracé au sein des ruelles de Taintignies. " Durant notre vie, nous sommes inévitablement tous, un jour, touchés, de près ou de loin, par le cancer. Les coureurs de la Raidingteam n’y font pas exception. En ce qui me concerne, je suis guéri d’un cancer du testicule… On sensibilise trop peu sur les cancers de ce type. Pourtant, la prévention peut sauver des vies , explique Arnaud Dupuis. Notre équipe est particulièrement sensible à la lutte contre le cancer et l’idée d’organiser un événement a naturellement germé dans nos esprits. En tant que coureurs du dimanche, nous voulions apporter notre pierre à l’édifice de ce magnifique élan de solidarité. " Après un tour de chauffe en groupe, chaque participant prendra un relais tour à tour. Si tout se passe comme prévu, chacun courra trois heures. Un fameux challenge pour ses amateurs! " Mais qui n’est rien en comparaison du combat que mènent ceux qui luttent contre le cancer au quotidien. "

Une journée festive également

Plus que l’exploit sportif, le but est surtout de récolter un maximum de fonds pour la cause. Et pour y parvenir, l’organisation a mis en place différentes choses. " En parallèle de notre relais, nous organisons une randonnée champêtre, à faire en courant, en marchant ou en poussette sur ce même parcours. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les ruelles et voyettes de notre beau village, mais aussi d’encourager notre équipe de coureurs. Et ce, peu importe l’heure du jour ou de la nuit. "

Les responsables placeront également leur quartier général à la Drève de Taintignies, à quelques pas à peine de la place. " Diverses activités seront organisées sur place durant ces 24 h, pour petits et grands. Jeu de piste pour les enfants sur le parcours, jeux anciens dans la drève, château gonflable, bar, petite restauration, il y en aura pour tous les goûts. " Une urne sera également installée afin que chacun puisse faire un don selon ses moyens.