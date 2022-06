La mission au Karaté Club d'Antoing: prolonger l'héritage de Philippe Wattieaux

Àce jour, une septantaine de karatékas se rejoignent régulièrement à la rue Ratiau où se trouve le bâtiment, façonné en partie par les membres du club à l’époque. " On a plusieurs cours par semaine. Aussi bien pour les enfants que pour les adultes. On est ouvert à tout le monde. La compétition n’est pas une priorité. Le but, c’est que nos pratiquants puissent faire du karaté toute leur vie. On en a certains qui approchent les 80 ans. En plus de compter plusieurs ceintures noires, on a plusieurs affiliés qui ont passé quatre, cinq voire six "dans" supplémentaires. Cela prouve bien la possibilité de la longévité. "

Car plus que la recherche de résultat, le club promeut surtout l’apprentissage d’un karaté pur. " On vise la perfection du geste. Cela permet de plaire à tout le monde et de mêler les générations. On est aussi adapté au néophyte qu’à celui qui a passé déjà plusieurs grades. Le niveau du club est très bon. On le constate quand on rencontre d’autres pratiquants. Car pour continuer à progresser, on participe à énormément de stages. Cela nous permet de confronter notre pratique à ce qui se fait ailleurs. "

C’est en ce sens que les Antoiniens accueilleront le mardi 7 juin un stage de la Fédération francophone de 19h à 20h30. Il sera donné par Arnaud Vicaire. Le Belge a un palmarès plus long qu’un bras. On y recense notamment plusieurs titres de champion d’Europe au sein de la Fédération JKA.

Infos: +32 486 63 51 07