Pierre Denays, le coureur qui prend soin des meilleurs marathoniens

Pierre, un podium à Bruxelles alors qu’il s’agissait d’une découverte, il y a pire manière de passer son dimanche, non?

C’est en effet une belle réussite! J’étais venu pour un podium, le résultat est là mais rien n’a été évident. Devant, c’était très fort avec Amaury et Arnaud. Le premier cité a mis une accélération dès la montée du premier tunnel. Il a récidivé à la sortie du second, nous mettant 15 mètres dans la vue. Avec Thaddée, on a vite compris que ce serait dur de boucher à chaque fois l’écart, que le rythme qu’il imposait était très élevé. On a tenu l’allure durant trois kilomètres mais ça allait vraiment vite et il fallait opérer un choix: ralentir, laisser filer les deux et assurer la médaille ou tenter le coup en continuant à fond! J’ai joué la prudence.

À raison vu le résultat final…

Aux côtés de Thadée pour les troisième et quatrième places, j’étais dans une position confortable. J’étais sûr de mon finish et je pouvais à la rigueur même voir un peu venir. Derrière, c’est d’ailleurs revenu; au 15e km, on était ainsi sept à jouer le podium. Idem deux bornes plus loin en bas de Tervueren. Là, Thaddée a encore fait le boulot, accélérant progressivement, ce qui a étiré le groupe. Il a encore accéléré à l’approche du dernier kilo, j’ai tenu bon et attendu les 500 derniers mètres pour placer une solide accélération et le devancer de cinq secondes.

Une belle bataille de Tournaisiens; que vous a-t-il dit?

«Purée, tu m’as bien eu sur ce coup-là!» C’était bon enfant. Thaddée a énormément tiré, a pris ses responsabilités, s’est retourné à un moment donné sur le reste du groupe car il ne recevait pas trop l’aide espérée mais il aurait pu lever le pied aussi. Je pense qu’il avait de solides jambes dimanche. Comme moi d’ailleurs! Je fais 1.01.44, lui 1.01.49 mais on aurait pu finir en 1.00.30.

En le relayant un peu plus régulièrement, vous auriez pu, non?

Thaddée avait peut-être plus l’idée d’un chrono, moi d’une place! Aux 10 km, le duo de tête est passé en 29.25… On aurait pu être avec, mais aurais-je pu tenir ensuite? Dans quel état aurais-je fini? Je n’ai un record «qu’à» 29.19 sur 10 km sur route. Thaddée est à 29.01… Vous savez, il a vachement progressé, a franchi de fameux caps, vit sa passion à fond. Et avec une compagne comme Élise Vanderelst, cela doit vivre athlé quasi à plein-temps. C’est top car c’est vraiment un chouette gars qui a de grosses capacités. Il n’a pas encore 30 ans et a encore une sacrée marge de progression.

Vous avez un point commun avec Thaddée: une découverte de la course à pied qui se sera faite assez tardivement…

À 16-17 ans car, avant, je faisais du foot! Un été, j’ai participé à ma première course à l’ACRHO. Puis, j’ai suivi une séance d’entraînement à la Rusta et, dans la foulée, je me suis inscrit au club établi à Gaurain. J’avais attrapé le virus de la course à pied.

Au point de monter sur marathon il y a un an avec un chrono de 2.15.59 réalisé…

Une première expérience qui restera gravée et amène des ambitions. L’épreuve reine de la discipline, c’est spécial! On ne s’y aventure pas sans repères ni préparation spécifique. Il y a un travail minutieux à réaliser afin d’être le plus prêt possible le jour J, même si on n’est jamais certain de ne pas connaître un jour moins bien, auquel j’ai eu droit en décembre dernier à Valence, lors de mon second marathon. C’est là que l’on se rend compte de la force mentale qu’exige un 42 km. Force qu’ont les plus grands champions qui s’illustrent sur la distance!

Vous ne parlez pas dans le vide car vous avez pu en côtoyer…

J’ai eu l’occasion ces derniers mois de pouvoir réaliser deux magnifiques voyages en effet. L’an dernier, j’avais été convié par Koen Naert, notre Belge champion d’Europe sur la distance, à le rejoindre dans les hauts plateaux du Kenya durant quatre semaines complètes de stage. Et c’est avec une grande fierté que j’ai assuré ses soins tout en pouvant suivre de près ses dernières semaines de préparation avant sa participation aux JO de Tokyo. J’ai découvert sa façon de s’entraîner, j’ai pu l’accompagner dans ses séances… Puis, j’ai pris plaisir à le voir signer un Top 10 olympique.

Un marathon des JO qui a procuré beaucoup d’émotions…

Par la prestation de Koen bien sûr mais aussi par la démonstration d’amitié offerte par le Néerlandais Abdi Nageeye à l’adresse de notre compatriote Bashir Abdi, son copain et aussi son partenaire d’entraînement. Pendant la course, Abdi n’a cessé d’encourager Bashir et ça, jusqu’au bout de l’effort, jusque dans les derniers mètres afin de finir aux deuxième et troisième places, derrière un intouchable Kipchoge. Tout ça aux Jeux, c’est complètement dingue!

Deux champions que vous avez récemment soignés…

C’était à la mi-mars. Je recevais alors un message de Bashir Abdi, que j’avais rencontré quelques années plus tôt lors d’un stage à Saint-Moritz et à qui j’avais un peu fait découvrir une séance d’ostéopathie. Il me demandait si je ne voulais pas l’accompagner en Éthiopie pour assurer durant quinze jours ses ultimes soins avant le marathon de Rotterdam. En me précisant qu’il y aurait aussi son ami Abdi!

Que dire de cette expérience vécue dans l’un des pays de la course de fond?

C’était hyperenrichissant. Sur le plan professionnel bien sûr mais aussi sur le plan sportif car, bien au-delà de l’entraînement purement individuel, j’ai pu prendre conscience de l’importance du collectif, de la force que l’on peut tirer d’un groupe de coureurs et surtout d’amis qui partagent la même passion. Voir évoluer ces athlètes ensemble, quelle leçon!

Leurs habitudes de vie vous ont à ce point surpris?

Totalement! Leur manière de s’entraîner, de voir la course, de sentir les choses, de les ressentir, de considérer et de soigner leur corps… Leur approche est bien différente de la nôtre. Je peux comparer avec Koen qui fonctionne à l’européenne, si je peux dire. Il est très axé sur ses propres sensations, son ressenti, il bosse au feeling. En groupe avec leurs amis éthiopiens, Abdi et Bashir bossent ensemble, se soutiennent, s’entraident, se surpassent car ils veulent être à la hauteur de leurs compagnons de route. Ils sont moins dans le stress! Ils ne partent pas sans avoir bu un ou deux cafés le matin; ils arrivent souvent au compte-gouttes à leur rendez-vous, partagent le repas, boivent de très bons jus de fruits, mais une fois que ça doit travailler, alors ça y va à fond! C’est inspirant d’avoir pu partager de tels moments.

Dites-nous: vous êtes meilleur coureur ou meilleur kiné?

Au niveau palmarès, j’ai marqué plus de points récemment en tant que soigneur (rires).

Y a-t-il encore un peu de place au cabinet Denays pour de nouveaux patients?

Oh oui! Et pour Monsieur et Madame tout le monde, car je prends autant de plaisir à accompagner une personne qui se remet au sport qu’un sportif accompli en quête d’une performance. C’est juste beau de voir quelqu’un qui veut se dépasser à travers le sport.