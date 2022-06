Le bilan des transferts | Division 1, régionales 1 et 2: il y en aura pour tout le monde!

«On cherche encore»

Cette fois, nos clubs ont fait coup triple. Champion de P1, Maffle réintègre une régionale 2 qui lui correspond bien plus! Sacré un échelon plus haut, l’ASTE Kain revient par la grande porte au plus haut niveau de l’AWBB. Que dire enfin du BB Brunehaut, qui en l’espace de quelques années est passé de la P2 à la D1 féminine. Et l’on en oublierait presque que Maffle a signé un superbe doublé Coupe-championnat, qu’Estaimpuis a terminé sa saison par des play-off fantastiques perdus contre Colfontaine d’un cheveu, ou encore que Blaton retrouvera la P1 au prix d’un test-match méritoirement obtenu et remporté face à Montagnard.

Tous les regards seront évidemment braqués sur le BBB de Lorine Gobert, elle aussi passée de la R2 à la D1 en l’espace de quelques années. On s’attend à vivre de grands moments du côté du Brunehall et les quatre premiers renforts s’avèrent prometteurs. "Mais nous avons aussi perdu quelques filles importantes et nous cherchons encore trois filles susceptibles de compléter l’effectif, glisse celle qui s’envolera également cet été vers Toronto comme assistante coach des U23 belges. Ce recrutement reste notre priorité. Ensuite, on tâchera naturellement de se maintenir, appliquant ma recette habituelle: donner le maximum, prendre du plaisir, et un match à la fois sans regarder trop loin. Ce sera une grande découverte et donc une saison que je prédis très enrichissante pour tout le club."

Jegou retrouve Van Dam

En R1 messieurs, l’arrivée de Michaël Jegou reste évidemment un coup de maître réalisé par le club de l’ASTEK car l’intérieur reste sur une finale de play-off perdue avec Flénu face à Loyers à cet échelon, et il rejoint au Vert Lion OB Van Dam et Alex Bachelard, avec qui il fit les beaux jours de Courtrai en D3. Outre son gabarit, le Mouscronnois apportera une solide dose d’expérience à l’équipe pour son retour dans ce championnat. " On récupère également Lucas Voiturier, qui évoluait cette saison en P1 avec Courtrai mais a aussi connu la première régionale là-bas. Je maintiendrai en outre les Deglasse, Fabrizzio et autre Basile Bachelard dans le groupe élargi en attendant qu’ils soient complètement rétablis, et nous cherchons toujours du côté de la France un tout dernier renfort sur la mène…" , note l’entraîneur Jo Pouillard.

Enfin en R2, à Maffle, on peut compter sur le grand Pat Verdun pour faire encore progresser Sluys et Villette, qui ont déjà pris de la bouteille à Quaregnon, tandis que les retours de Bjorn Laloy et Boudry dans l’équipe en raviront assurément plus d’un. Quelque chose nous pousse à affirmer que nos Éléphants tiendront assurément le haut du pavé dans la division.