«Je me suis retrouvé à soigner mon idole»

Lors de son voyage en Éthiopie en mars dernier, Pierre Denays n’a pas seulement soigné Bashir Abdi et Abdi Nageeye, il a aussi pu masser son idole de toujours. "Un jour, un des athlètes du groupe est venu me voir: “Ça ne te dirait pas d’aller soigner Kenenisa Bekele? Il est embêté par des petites bles sures en ce moment!” Je n’en revenais tout simplement pas et c’est comme ça que j’ai pu rencontrer celui qui, en 2008, aux Jeux de Pékin, m’a fait vibrer avec son double sacre sur 5000 et 1000 mètres. C’était impressionnant de l’avoir là, à côté de moi, de lui prodiguer des soins. J’avais en tête les images de lui que je voyais à la télé, ses performances, ses titres mondiaux et olympiques, sa carrière ultra-complète sur la piste, en salle, sur route et en cross, ses records du monde, son chrono dingue au marathon de Berlin en 2019 de 2.01.41, à deux petites secondes du record signé un an plus tôt par Eliud Kipchoge."