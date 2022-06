D1B: Lepoint revient sur la faillite de Mouscron: «Une direction en carton qui a coulé le club»

La nuit est passée. Elle a été mauvaise. Et elle n’a certainement pas permis de diminuer les rancœurs et la colère qui habitent le capitaine de l’Excel Mouscron. " On s’en doutait. C’était à prévoir. Mais encore lundi, on a eu une réunion avec la direction. On avait accepté de laisser deux mois de salaires pour aider le club, certainement pas la direction! On faisait ça pour les jeunes et les employés. Cela avait remis un peu d’espoir. Mais comme à chaque fois qu’on a un peu sorti la tête de l’eau cette saison, on nous l’a replongée bien profondément… Quand on nous a dit que les trois mois devaient être pris en charge par Gérard Lopez, on savait qu’il y avait peu de chances que cela aboutisse. Malgré tout, on avait envie d’y croire jusqu’au bout. Mais on constate qu’on nous a pris pour des guignols du début à la fin. On nous l’a mise bien profond (sic). Il y a beaucoup de rage au sein du groupe car, nous, on n’a rien à se reprocher. On a tout donné sur et hors du terrain. Moi, j’ai passé plus de temps à m’occuper de l’extra-sportif. Je me suis investi. C’est pourquoi j’ai beaucoup de tristesse en moi. Mais aussi beaucoup de rage. "

«L’impression que la faillite arrange certains…»

Le milieu en est certain, des solutions existaient pour se sortir de cette situation désastreuse. " Je suis très énervé. Il faut que l’on sache comment on en est arrivé là. Les coupables doivent être désignés et il faudra que des sanctions tombent. Ce serait trop facile de mettre le club en faillite et que tout le monde s’en sort! J’espère que la vérité sortira un jour. Si quelqu’un possède des preuves du carnage, qu’il les sorte dans la presse.

Patrick Declerck, Paul Allaert et Gérard Lopez sont les coupables. C’est une direction en carton qui a fait couler le club! Et quand on voit ce qu’il se passe à Bordeaux (relégué et endetté) et à Boavista (interdit de transfert à cause d’un conflit financier avec Adil Rami)… Ce type de personnes n’ont plus rien à faire dans le milieu du foot. Tout ce que touche Lopez, ça coule… Mais en haut lieu, on lui a fait une confiance aveugle! La saison passée, Mouscron a vécu au-dessus de ses moyens avec des repas gargantuesques, des mises au vert chaque semaine avec une chambre par joueur… C’était de l’argent jeté par les fenêtres. Cette saison, Gérard Lopez s’était engagé à verser 500000 euros par mois pour faire face aux dépenses. Cela n’a pas été fait… Ensuite, cela va vite. Il fallait faire confiance en Lopez mais il n’a rien réglé du tout. Et voilà où cela nous mène. Avec cette impression que la faillite arrange certains… J’espère que le curateur ira creuser là-dedans " (NDLR: du côté du club, on assure n’avoir rien à cacher. On précise notamment que le REMa subi l’un des plus gros contrôles au niveau des impôts et des suspicions de fraude et que rien de louche n’a été trouvé).

«Triste pour le Futuro et pour les jeunes»

Plus que la mauvaise gestion, c’est l’absence totale de plan de secours qui surprend. Alors que le club fonçait droit dans le mur, rien n’a été prévu… " Il fallait se bouger dès le début de saison. Il y a plus d’un an qu’il y a des repreneurs. Mais il n’y a jamais eu de réaction. Le plan B devait être activé bien plus tôt. Mais quand on l’a dit au président lors de la réunion de novembre, il nous a rétorqué qu’on pouvait lui en présenter un. Ils n’ont jamais cherché. Ils ont laissé couler le club parce que je suis persuadé que cela les arrange bien. Maintenant c’est fait. On sait à quoi s’attendre. Mais je suis triste pour le Futuro et pour les jeunes. Les éducateurs et les responsables, comme Philippe Saint-Jean et Philippe Brutasaert, sont écœurés. Je peux les comprendre vu la façon dont ils se sont investis depuis des années… (NDLR: certains tentent de trouver des solutions pour poursuivre) Mais aujourd’hui, tous les meilleurs jeunes sont partis. Quel gâchis! "

Une décision dans les prochains jours

On est totalement d’accord avec le milieu de terrain. Mais malheureusement, l’histoire ne pourra pas être réécrite. Désormais, contre leur volonté, les joueurs vont devoir se trouver un nouveau projet. " J’espère que tout le monde retrouvera. Mais ce sera dur. On est déjà le 1er juin. "

À titre personne, le capitaine était revenu en 2021 avec la ferme intention de terminer sa carrière au Canonnier. Avec pourquoi pas une possibilité de rejoindre le staff par la suite. Mais ce rêve a été brisé par la mauvaise gestion de certaines personnes au pouvoir. " Ce n’est pas la fin que j’espérais. J’avais commencé ici et je voulais finir ma carrière à Mouscron. Ce ne sera pas possible… Même si je suis dégoûté, je ne suis pas le plus à plaindre dans le groupe. J’ai désormais quelques touches (NDLR: Notamment avec les U23 du Standard et de Gand). Je vais prendre une décision dans les prochains jours. On verra les propositions exactes. Je dois également en discuter avec ma famille afin de prendre la meilleure décision. "