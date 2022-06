D1B: «La faillite? Un échec, pas un fiasco», estime Patrick Declerck, le président de l’Excel Mouscron

À l’agonie financièrement, le matricule 216 ne s’est pas relevé, plombé par les dettes et l’instabilité de ses investisseurs.Peut-être encore davantage que Gérard Lopez, Patrick Declerck cristallise aujourd’hui toute la colère des supporters de l’Excel, qui voient disparaître leur club de cœur pour la deuxième fois en treize ans." Les gens disent que je suis la source de tous les maux de l’Excel Mouscron. Je me suis pourtant investi autant que possible dans le club, en tant que bénévole.Pendant sept ans, nous avons réussi à obtenir une licence pour continuer de jouer au niveau professionnel. Je n’ai pas fait que des mauvaises choses. À la reprise du matricule en 2009, nous avons même permis au club de retrouver la première division belge ", justifie l’intéressé. Qu’elle semble loin cette époque…

" L’an dernier, on m’a demandé de rester malgré la relégation. Je suis resté, je me suis investi pour sauver le club comme je l’avais fait pendant 45 ans dans une société qui a fait vivre Mouscron. "

Un projet alléchant… sur le papier

Pas suffisant pour empêcher l’Excel de couler à pic. Un naufrage d’autant plus douloureux que les bouées de sauvetage présumées n’étaient en fait que des poids qui ont précipité le club dans les abîmes. "O n m’a reproché ma relation avec Gérard Lopez. J’ai négocié pendant cinq mois pour que l’Excel soit lié au LOSC avec une idée de départ alléchante.Le projet a pris l’eau et nous n’avons pas réussi à trouver des partenaires.Mais je n’oserai pas dire qu’il s’agit d’un fiasco.C’est un échec qui ne me pose aucun problème de conscience, parce que j’ai tout essayé pour éviter la faillite. Et contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit, je n’ai rien à cacher et je n’ai jamais demandé un euro au club. J’ai même tout fait pour que le personnel soit payé."

Quant aux supporters, le président de l’Excel explique qu’il " comprend les critiques " mais qu’il ne cautionne pas les attaques sur l’homme. Des attaques " qui font beaucoup de mal à mes proches ", déplore l’intéressé.

«Je gère le rationnel, pas l’émotionnel»

Et quand on lui demande s’il est lui-même triste pour tous les amoureux du club?" La peine, je la comprends, mais je gère le rationnel, pas l’émotionnel ", répond Patrick Declerck.

S’il y avait bien un jour pour l’émotionnel, c’est pourtant bien au lendemain de la mort du matricule 216, celui qui avait permis au Royal Mouscron Péruwelz de retrouver la D1 quatre ans après l’avoir quittée.

La faillite sonne le glas de cette liaison dangereuse entre Patrick Declerck et l’Excel Mouscron.Le président comptait déjà arrêter l’an dernier, il se retire finalement douze mois plus tard après une dernière désillusion.